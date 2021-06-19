Элла Памфилова: Голосовать «на пеньках» Россия не будет. А те, кто захочет превратить выборы в фарс, «получат по рукам»

Глава ЦИК Элла Памфилова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Голосуем с 17 по 19 сентября

- ...Элла Александровна, первый вопрос, наверное, у всех сразу такой возникает – почему на этот раз выборы депутатов Госдумы решили проводить три дня - с 17 по 19 сентября? В основе решения - чисто политическая подоплека или, как и в то время, когда голосовали за поправки в Конституцию, это - забота о людях, чтобы не заболели? Ковид же снова.. Вы как объясните, почему три дня?

- Ну, для меня все очевидно, я даже не понимаю, какая здесь может быть политическая подоплека. Какая? Может быть, вы подскажете?

Во-первых, мы второй год живем в условиях пандемии. К сожалению, видите, какой новый всплеск. Конечно, будем надеяться, что через три месяца все-таки будет существенное улучшение, но, в любом случае, говорить о том, что через 3 месяца мы с ним полностью распрощаемся, это нереалистично.

Понятно, что ковид с нами, к сожалению, надолго, поэтому мы во главу угла ставим меры санитарно-эпидемиологической безопасности для наших избирателей. Чтобы они могли спокойно приходить на участки для голосования и не сомневались в том, что там нет никаких дополнительных условий, вообще никаких, скажем так, «отягчающих обстоятельств» - с точки зрения безопасности для здоровья.

Это первая и основная причина. Но не только.

Как раз прошлый год, когда проводилось общероссийское голосовании по поправкам в Конституцию, во время единого дня волеизъявления, показал, что люди приняли этот способ, поскольку, по всем опросам, подавляющее большинство из тех, кто сам принимал участие в голосовании, оценили эту дополнительную возможность.

То есть, расширяется право выбора.

Мы очень гордимся нашим изобретением, этим «мобильным избирателем». Когда наши граждане - из любой точки России - не «привязываются» к какому-то одному - конкретному участку, а могут проголосовать там, где им в данный момент сделать это удобно. А теперь - когда в их распоряжении три сентябрьских дня - они, как это было прежде, не ограничены во времени.

Кто-то работает в воскресенье, кто-то – в субботу, кому-то удобнее в пятницу проголосовать. У человека расширяется право выбора – когда, где и каким образом это сделать.

То есть - мы видим три основных причины, которые легли в основу принятия решения о голосовании с 17 по 19 сентября: санитарно-эпидемиологическая безопасность, доступность и удобство выбора.

Административное давление исключено

- А в качестве политического момента, что ли, приводят такой довод: дескать, затягивая процесс на три дня, народ как бы «заставляют» идти на избирательный участок и голосовать.

- Хорошо. Мне просто это довольно, скажем так, странно слышать, поскольку, если «заставляют», то могут сделать это и в один день. Если есть такие безобразия...

Мы серьезно продвинулись в борьбе с административным ресурсом. Да и люди наши очень сильно изменились. Сейчас любой случай даже такого намека на административное давление тут же становится достоянием гласности. И к нам на «горячую линию» обращаются, сообщают о нарушениях, и в прессе это оперативно отражается. Абсолютно открытой стала избирательная система. И потом, не надо так плохо думать о наших людях. Они имеют имеют и чувство собственного достоинства, и гордость.

Что значит заставляют? Каким образом?

Люди голосуют на своих избирательных участках.

Элла Памфилова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Голосование по почте отвергаем категорично

- Еще такой мем или термин появился, что «на пеньках» ставят галочки в бюллетень.

- «На пеньках» галочки никто не ставит. Да, мы применили (и для этого были все основания) впервые на общероссийском голосовании за поправки в Конституцию этот способ голосования на придомовых территориях. И оно свою роль сыграло.

Было лето, было тепло, людям было удобно. И как раз - в условиях пандемии - эта процедура была очень востребована, более того, она была хорошо оценена людьми.

Как раз - по всем опросам, те, кто принимал участие, очень положительно оценили.

На тот период этот способ был востребован и целесообразен, но сейчас в этом нет необходимости.

Да, в народе прозвали это голосование «на пеньках». Мы и сами, собственно говоря, так его и называем. Спасибо ему большое, оно свою роль сыграло положительную, но теперь оно ушло в прошлое.

У нас есть такое право, закон его предусматривает, в том числе и голосование на придомовых территориях, голосование в труднодоступных местах, там, где затруднено транспортное сообщение и нет избирательного участка, скажем, далеко он расположен. Ну, такие заброшенные поселки отдаленные, где живут несколько семей, пожилые люди, дорога плохая. В этих случаях мы тоже можем организовать.

Но в законе ведь, между прочим, у нас предусмотрено голосование по почте, но мы его категорически отвергли, еще до того как увидели это безобразие, которое происходило в Штатах.

Ну, закон предусматривает, но мы отказались категорически сразу в прошлом году, считая, что это архаика.

Мы уже настолько ушли вперед, наша российская избирательная система по цифровизации, по тем стандартам избирательным, которые мы приняли, она далеко ушла вперед, поэтому для нас почта в данном случае – такая же архаика, как и «голосование на пеньках».

У нас 17 - 19 сентября будут. традиционные формы голосования, которые всегда были приняты. Это - непосредственно на избирательном участке. (Здесь тоже много новшеств в интересах избирателей.) Вторая форма – на дому, для пожилых, очень больных, для людей, которые маломобильны, которым сложно добраться до избирательного участка. Они могут подать заявку (устно, письменно), и к ним члены избирательных комиссий, вместе с наблюдателями, обязательно придут.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И - ещё одну форму мы оставили, с учетом того, что есть такая потребность. Это - то же самое голосование на дому, но - для групп. У нас в России есть такие поселения - небольшие, разбросанные . Люди очень благодарили, кстати, нас за это, когда приезжают представители избирательной комиссии и организуют такой мобильный пункт.

Но эта форма будет ограничена. Наши регионы должны будут защитить перед ЦИКом целесообразность и обоснованность таких участков. Их будет немного, таких - выездных. И они должны обосновать. Более того, весь список этих участков будет опубликован, чтобы наблюдатели и кандидаты были в курсе. Скажем так, для контроля.

Почему в ЦИКе не боятся наблюдателей?

- А почему вы не боитесь… В прошлом году Элла Памфилова показала, что она совсем не опасается наблюдателей – и заграничных, и наших.

- Во-первых, я сама была наблюдателем, я еще много лет назад создавала общественное движение «Право на выбор», создавала мониторинговые группы.

Потому что я считаю, что выборы должны быть честными и чистыми. И мы все эти годы, что я работаю, мы на это работаем. И сделали для этого очень многое.

- Сколько будет вообще наблюдателей? В прошлом году рекордное количество было.

- Понимаете, не без нашей инициативы возник институт общественного наблюдения. Помимо традиционных наблюдателей от партий, от кандидатов, в 2018-м году, в преддверии выборов президента, возник институт общественного наблюдения, когда через Общественные палаты все, кто хочет выполнять эти задачи, записываются в организации. Знаете, это такие прямые представители гражданского общества. Они, в первую очередь, отстаивают не интересы партий, а - рядового избирателя.

Да, у нас на последних выборах было 255 тысяч наблюдателей. Но это была не федеральная кампания, не по всей России. На общероссийском голосовании было почти 400 с лишним…

- Под полмиллиона?

- Да, под полмиллиона наблюдателей.

- Это когда по поправкам голосовали?

- Да.

- А сейчас сколько будет?

- Мы, во-первых, партиям оказываем помощь и настоятельно рекомендуем им уже сейчас работать, вовлекать своих сторонников, по крайней мере, членов партии в этот процесс. И в том числе будем подписывать соглашение с Общественной палатой, с институтом уполномоченных по правам человека, Советом по правам человека при президенте для создания мониторинговых групп. Полагаю, что наблюдателей будет не меньше. Потому что кампания будет сложная, кампания будет конкурентная у нас. 14 партий имеют право без подписей идти на выборы, а в общей сложности 32 партии имеют право участвовать в выборах, и большинство из них будет участвовать, плюс самовыдвиженцы...

Выборов разных уровней много, в некоторых регионах 6, даже до 7 бюллетеней будет выдаваться, а не только - по выборам в Государственную Думу.

Поэтому, ожидается интересная, сложная, многообразная, конкурентная борьба.

Страсти кипят на муниципальном уровне. Это как раз то, что ближе всего для людей, там решаются их проблемы.

- Глав регионов еще будут выбирать.

- Да, в 9 регионов будут выбирать высших должностных лиц, в 39 регионах – Законодательные собрания субъектовые (с краях, областях, республиках) и так далее.

Возвращаясь к вашему вопросу, почему не боимся. Мы, наоборот, заинтересованы в работе наблюдателей. Потому что живой наблюдатель – это гарант достоверности результата. А наша основная задача – чтобы выборы были признаны легитимными. Мы заинтересованы в том, чтобы наблюдатели, если видят какие-то нарушения, вовремя предупреждали нас и сообщали нам, и, если произошло нарушение, вовремя его выявляли, как говорится, били по рукам, с чьей бы стороны оно ни было. Наблюдатели – это одна из надежных гарантий того, что выборы будут проходить чисто.

- Полмиллиона - наших. А зарубежных сколько?

- У нас на президентских выборах было более 1,5 тысяч из разных стран, очень много было, кстати, из Штатов, которые сами не очень любят международное наблюдение. По-моему, в 18 штатов они вообще не пускают никого, там наблюдения нет.

Из Германии наблюдателей тоже было много, из других стран.

Будет задействована также и миссия мониторинговая, при участии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, других международных институтов, с которыми у нас подписаны соглашения. Мы, наоборот, заинтересованы, чтобы приезжали, мы будем делиться опытом, мы готовы всё показать. Ну, может быть, будет меньше - с поправкой на пандемию. Это единственные ограничения какие-то, которые могут быть, это может быть связано только с пандемией, а ни политических, никаких иных ограничений не будет.

- А трудно попасть в наблюдатели?

- Какие наблюдатели вас интересуют?

- Наши, допустим.

- Нет, вообще не трудно. Сейчас Москва набрала 12 тысяч наблюдателей, говорят, что пока не идут больше. Пожалуйста, идите…

- И хватит?

- Нет, готовы еще принимать. Это зависит от личной заинтересованности, активности граждан.

...И о прогнозах. Их не будет

- Вы как-то прогнозируете активность на выборах? В смысле - явку?

- Знаете, мы не занимались и не занимаемся какой-то искусственной встряской или какими-то способами повышения явки. Наше дело (Центризбиркома, избирательной системы) – информировать уважаемых граждан, дать им полные сведения о выборах: какие кандидаты, какие партии, где и как они смогут проголосовать.

Тем более, у нас в этом году, наряду с традиционными видами голосования, в 7 регионах будет еще и голосование дистанционное электронное. Каким образом человек, если он не находится у себя дома, может проголосовать, где, как ему это сделать удобнее? Мы должны избирателя полностью вооружить информацией, а он уже будет решать, кого выбирать, интересны ли ему кандидаты, хочет он кого-то поддержать, не хочет, готов идти на выборы, есть у него выбор или он считает, что никто не удовлетворяет его требованиям. Это его полное право, свободное право, это его свободное волеизъявление. Поэтому, сколько народу придет, мы всем будем рады и постараемся создать все необходимые условия.

И на любые случаи, не дай Бог, какого-то принуждения очень жестко отреагируем… Мы работаем вместе с прокуратурой, Следственным комитетом, МВД. Выезжают наши члены ЦИК, для того, чтобы со стороны какого-нибудь маленького начальника с большими амбициями не возникали какие-то попытки себя любимого возвести на пьедестал, а своими делами он это не заслужил, и начинает там как-то безобразничать - мы только заинтересованы в том, чтобы ставить таких на место. Более того, поскольку именно мы были инициаторами ужесточения наказания за групповой сговор, за нарушения на выборах, - мы заинтересованы в том, чтобы именно «бить по рукам», то есть, вплоть до привлечения к уголовной ответственности. Поскольку недопустимо свободное волеизъявление превращать, скажем так, в обслуживание себя любимого.

Мы создали все условия для честных выборов, у нас максимально прозрачная избирательная система, плюс наблюдатели, целый ряд других факторов, со СМИ хорошо работаем… У нас теперь - QR-кодирование протоколов, то есть - очень быстрый их ввод под контроль, и документ тут же сканируется.

В совокупности… Я скажу так, по-простому. Сейчас в России такие условия во время выборов, что все тайное очень быстро становится явным. Если кто это ещё не понял, может так «получить по рукам», что мало не покажется.

И мы заранее об этом предупреждаем.

* * *

- Спасибо, Элла Александровна. И потом, в разгар предвыборной кампании, мы вас в гости, конечно, позовем. Не буду сейчас вас больше грузить. Мы вас очень любим, Элла Александровна.

- Всего доброго. Пойду-ка я поем наконец-то.

- А вы что, сегодня вообще не ели, что ли?

- Да некогда. Всего доброго..

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Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/online/news/4333817/