Нарушил запрет: Максим Галкин показал честные кадры Пугачевой без белья и в микро-шортах

Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Максим Галкин отмечает юбилей: 18 июня юмористу исполнилось 45 лет, 20 из которых он провел рядом с любимой Аллой Борисовной. В "клубке целующихся змей", как часто называют шоу-бизнес, артисту удалось сохранить теплые отношения с самыми разными представителями эстрады, и даже теми, кто порой становился героями его пародий. Друзья-знаменитости с самого утра осыпают именинника поздравлениями - в Инстаграме Галкина отметилось рекордное количество "голубых галочек": Игорь Николаев, Наташа Королева, Кристина Орбакайте, Светлана Лобода, Эвелина Бледанс, Глюкоза, Анна Семенович, Елена Малышева...

Но самым трогательным, безусловно, оказалось поздравление семилетних Лизы и Гарри. Дети пародиста в честь него зачитали такой залихватский рэп, что счастливый отец просто потерял дар речи. А под занавес перфоманса к юным "рэперам" из дома выбежала и сама Алла Борисовна в коротеньких джинсовых шортах и свободной футболке, открывающей обнаженные плечи.

- Не смей меня снимать, не смей! - на ходу крикнула Пугачева, прикрывая руками зону декольте, видимо потому, что появилась перед камерой без белья.

Но юбиляр и не думал подчиняться: кадры с супругой и детьми счастливый отец семейства опубликовал в своем Инстаграме, вызвав восторг поклонников.

- Лиза и Гарри просто чудо, а Алла Борисовна выглядит, словно девочка. И зачем скрывать такую красоту? - удивляются подписчики юмориста, списывая запрет Примадонны на кокетство.

Между тем, одним лишь семейным праздником юбилей Максима Галкина не ограничился. Вечером именинник, несмотря на ковидные ограничения, собрал в фешенебельном ресторане около сотни гостей. Судя по многочисленным видео с праздника, на вечеринке веселились Гарик Харламов, Баста, Настя Ивлеева, Николай Басков, Геннадий Хазанов, Олег Меньшиков, Валентин Юдашкин, Жасмин, Кристина Орбакайте и Александр Ревва.

Первый и самый проникновенный тост в честь виновника торжества произнесла Примадонна. Обращаясь к отцу своих детей, звезда едва сдерживала слезы.

Алла Борисовна прикрыла зону декольте, смущаясь отсутствия белья. Фото: стоп-кадр видео из Инстаграма Максима Галкина.

- Каждый день я благодарю небеса, что ты пришел в мою жизнь. Я все время была на сцене и думала, что она меня с кем-то свяжет - и сцена дала мне тебя. Я помню те моменты, когда ты очень мне не понравился, не знаю почему… Но я видела тебя во сне, - вспомнила Пугачева. - Я знала, что ты ко мне придешь и сделаешь мою жизнь удивительной. Кстати, тебе повезло: для меня ты всегда будешь молодым мужем!

Напомним, Алла Борисовна и совсем еще молодой юморист познакомились в 2001 году на фестивале "Славянский базар". Причем, к своему разочарованию, свел их муж певицы Филипп Киркоров. В этом году Пугачева и Галкин отметят 10 лет со дня свадьбы.

Счастливый юбиляр опубликовал трогательные кадры со всей семьей. Фото: стоп-кадр видео из Инстаграма Максима Галкина.

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