Италия открыта для россиян с 28 июня 2021: что известно, последние новости

Италия открыта для россиян с 28 июня 2021. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Италия открыта для россиян с 28 июня 2021. Несмотря на снятие ограничений по авиасообщению, продолжает действовать запрет на въезд россиян в Италию. На данный момент россияне могут получить разрешение на въезд только в индивидуальном порядке и при наличии исключительных обстоятельствах. Информация по этому вопросу будет обновляться регулярно, вплоть до 28 июня.

Напомним, что в мае был возобновлен обмен виз в Италию. Новые визы в эту страну выдаются с началом срока действия не ранее 1 июня. Несмотря на это, Италия не снимет запрет на въезд для граждан России. Путешественники ждут разъяснений от властей своих стран.

Ранее Россия возобновила регулярное авиасообщение с США по маршруту Москва - Вашингтон, Москва - Нью-Йорк и обратно. Воздушные ворота будут открыты также с Бельгией, Турцией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Кипром, Северной Македонией. Увеличится число рейсов в Австрию, Грецию, включая острова, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.

Перед тем, как отправляться на отдых за границу, вице-премьер РФ Татьяна Голикова посоветовала россиянам обязательно пройти вакцинацию.