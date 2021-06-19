Громкое преступление в Греции помогли раскрыть «умные часы»

Мужчина признал, что в последнее время часто ссорился с женой и постепенно у него созрел план убийства и инсценировки ограбления

В Греции раскрыли жестокое убийство молодой женщины, которое в последнее время взволновало практически всех жителей страны.

В расследовании полицейским помогли данные «умных часов» жертвы и ее супруга.

20-летнюю англичанку Кэролайн Крауч, по словам ее мужа Бабиса Анагностопулоса, убили во время ограбления. Мужчина утверждал, что в их дом, находящийся в пригороде Афин, ворвались преступники, связали их с женой и начали искать деньги. Позже грабители задушили Кэролайн, забрали ценности и скрылись, сообщает ANT1.

Полиция объявила награду в €300 тысяч за информацию о бандитах, однако достоверных сведений о них так и не поступило. По подозрению в совершении преступления был задержан уроженец Грузии, но позже правоохранители установили его непричастность к убийству.

Проводя технический анализ, эксперты обратили внимание на нестыковку показаний Анагностопулоса и данных, полученных с «умных часов» которыми пользовались супруги.

Так, в тот момент, когда Кэролайн, по словам мужа, была уже мертва, прибор фиксировал ее сердцебиение, а сам мужчина, который согласно его рассказу, был связан, перемещался по дому.

Подозреваемого задержали сразу после поминальной службы. В течение восьмичасового допроса 33-летний пилот признал, что в последнее время часто ссорился с женой и постепенно у него созрел план убийства и инсценировки ограбления.

Трагедия настолько взволновала греков, что после признательных показаний Анагностопулоса власти приняли решение прервать трансляцию матча Евро-2020, чтобы сообщить детали расследования.