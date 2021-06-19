Брат Владимира Кузьмина: "Его вылечили от коронавируса, готовят к выписке"

Целую неделю волнующиеся поклонники Владимира Кузьмина находились в неведении без какой-либо информации о состоянии артиста Фото: Личный архив

Как сообщалось, 13 июня музыкант Владимир Кузьмин попал в больницу с диагнозом коронавирус.

«Я в госпитале, состояние нормальное, гитара со мной» - успокоил народный артист фанатов на своей странице в соцсетях.

Врачи заверили, что, поскольку певец привитый, то и заболевание будет протекать легко.

Из клиники Кузьмин подтвердил, что чувствует себя удовлетворительно. Больше никаких сведений от музыканта не поступало, и поклонники замерли в выжидании: что с ним, как он?

- Вылечили брата, выписывают во вторник 22 июня! – спешит первым сообщить радостную новость его родной брат Александр Кузьмин, тоже музыкант. - Володя обследован и вернётся к обычной жизни уже во вторник, - передал он «КП».

Кузьмин оказался крепким. У него много антител Фото: Личный архив

Целую неделю волнующиеся поклонники Владимира Кузьмина находились в неведении без какой-либо информации о состоянии артиста, ведь поддерживающих слушателей постов на страницах кумира не было. На сегодняшний день врачи оценили самочувствие артиста, как хорошее и не опасное для жизни.

Скорее всего, после выписки Владимиру придётся отлежаться ещё недельку под домашним наблюдением. И поклонники снова смогут увидеть своего кумира в социальных сетях. Кузьмин оказался крепким. У него много антител, не подвели.

- Думаю, не надо бояться прививаться, только так мы все вместе победим эту страшную заразу, - добавил брат музыканта.