В испанском городе ликвидировали почти все автомобильное движение

Местным жителям нововведения мэра тоже пришлись по душе

Мэр испанского небольшого городка Понтеведра, а заодно и лидер левой националистической партии Мигель Анхо Лорес сообщил, что «приручил автомобили так, будто дрессировал собак». Сказав это, глава города имел ввиду, что за несколько лет ему удалось ликвидировать более 90% автомобильного движения в Понтеведра.

Сейчас в центре городка - тишина и покой: аллеи с пальмами, пешеходные улицы, прогулочные зоны для детей, где они могут играть в полной безопасности. Парковки для автомобилей находятся за городом.

- Мы создали город для людей, - говорит Мигель Анхо Лорес. – Автомобили пусть ездят по шоссе, они нужны для того, чтобы преодолевать на них большие расстояния и ездить в отпуска. Они не нужны для передвижения по городу.

В1999 году Понтеведра практически задыхался от интенсивного автомобильного движения. В городе было две центральных дороги, по которым круглосуточно курсировали большие потоки транспорта, сообщает francetvinfo.fr.

Первым, что пришлось сделать, - выделить пешеходные зоны и пустить автомобили по дороге, проходящей за городом.

- И как результат - на 30% меньше трафика, - комментирует мэр. – Потом мы сократили количество парковочных мест в черте города. И за несколько лет таким образом ликвидировали более половины машин в городе.

За пределами центра города разрешены только автомобили жителей, сотрудников, чьи офисы находятся в центре, и инвалидов. Для всех остальных, кто решит припарковаться - штраф €100. Также власти расширили тротуары, запретили двустороннее движение и сделали пешеходные переходы.

- Качество жизни значительно улучшилось, - делает вывод Мигель Анхо Лорес. - Мы приручили машины, как собак. Это, как если бы мы их дрессировали. Я воспитываю свою собаку, чтобы она не бегала. Что ж, автомобили - такие же!

Местным жителям нововведения мэра тоже пришлись по душе.