Поступить во МХАТ Игорю Золотовицкому помогла "счастливая" жёлтая рубашка

Игорь Золотовицкий обладает множеством талантов. Фото Екатерины Цветковой

Актёр, режиссёр, педагог, ректор Школы-студии МХАТ, директор Центрального Дома - что говорить, Игорь Золотовицкий обладает множеством талантов. «Он большой и красивый, с ним тепло, радостно и спокойно. В случае беды первый звонок ему», – делились коллеги и его ученики, которые решили поздравить Игоря Яковлевича в формате актерского капусника.

На сцене были в основном актеры МХТ. Но не только, пришли на праздник в Художественный театр Константин Райкин, Леонид Ярмольник, Александр Кибовский…

18 июня в МХТ им.Чехова отметили 60-летие популярного артиста. Фото Екатерины Цветковой

Выступавшие не только произносили здравицы, но и разыгрывали сценки из жизни виновника торжества. Родители Золотовицкого встретились в Ташкенте после войны. Солнечный хлебный город принимал эвакуированных и многие остались в нём навсегда. Евгения Добровольская и Станислав Дужников разыграли как раз счастливый момент «появления на свет» Золотовицкого.

В 1966 году на глазах пятилетнего Игоря во время землетрясения рухнул его родной дом. И эту беду преодолели сообща. Оттуда, с востока, из дружной семьи, где нет дальних родственников (все – близкие) и чужого горя, как выяснилось, многие прекрасные качества Золотовицкого. В том числе и актерский талант: «У меня рано обнаружилась склонность к декламации. Сколько себя помню, я всегда читал стихи про Ленина, про партию, про счастливое детство, запоминая их с ходу. И однажды пришел в драмкружок. Там мне внушили уверенность в своих силах. Так что я поехал поступать в Москву, не сомневаясь, что все получится», - рассказывал Золотовицкий о себе.

На сцене были в основном актеры МХТ. Фото Екатерины Цветковой

В Москве долговязого весёлого абитуриента в «счастливой» жёлтой рубашке брали сразу в несколько вузов. Он выбрал Школу-студию МХАТ, курс Виктора Монюкова, и это определило судьбу: почти сорок лет Игорь Яковлевич служит в Художественном театре, более трёх десятилетий преподаёт в Школе-студии, 8 лет назад был избран её ректором. «Закон всегда один, негласный, с первого же курса: не терять юмора, понимать, что каждый из нас ранимый человек, что слово в нашей профессии может убить, что надо быть очень чуткими. Нам, кажется, удаётся соблюсти это правило – приличных людей выпускаем, не сволочей. Талант не отменяет совесть», - объясняет он свое главное правило педагога.

Константин Райкин. Фото Екатерины Цветковой

Среди его учеников – множество «звёзд».

В МХТ Золотовицкий поставил спектакль «Женитьба», сыграл десятки ролей в постановках Олега Ефремова, Романа Козака, Владимира Машкова, Марины Брусникиной, Кирилла Серебренникова, Юрия Бутусова, Виктора Рыжакова. Он много сотрудничал с драматургом и режиссёром Евгением Гришковцом, сыграл в его постановках «Осада», «По По», «Весы». Сергей Пускепалис по пьесе Гришковца и Анны Матисон поставил спектакль «Дом», который стал бенефисом Золотовицкого.

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