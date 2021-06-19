Секретарь СНБО Украины назвал российские магазины «операцией спецслужб»

Данилов, узнав о потопе в Ялте и Керчи, довольно ухмыльнулся и пошутил с присущим исключительно украинским чувством юмора Фото: REUTERS

Российские спецслужбы – вот корень бед и неудач Украины после обретения независимости. Во всяком случае, если слушать украинских экспертов и чиновников. Российские спецслужбы, по их мнению, коварны и хитры, а с другой – «тупы и примитивны». Все мы помним, как в 2014-2016 гг. СБУ пачками арестовывало на Украине диверсантов ГРУ с соответствующими удостоверениями, в черных кожаных плащах и с парой кинжалов, заткнутых сзади за пояс. Остается только удивляться тому, что они, со своей «тупостью и примитивностью», достигли гигантских успехов в борьбе против Украины.

Если верить, например, директору Института внешнеполитических исследований Григорию Перепелице, именно российские диверсанты (и все мы знаем эти фамилии – Петров и Боширов) лишили Незалежную запасов крупнокалиберных снарядов (152 мм.). Сначала под видом вороватых прапорщиков спалив склады боеприпасов на Украине, а потом, обманув полуподпольных торговцев оружием, и на их складах в Чехии и Болгарии.

- Украине уже нечем воевать. При Порошенко взорвали пять стратегических арсеналов – больше миллиона тон. И удивительным образом подорвали те арсеналы, на которых хранились ракеты и 152-мм снаряды, для гаубиц – основная военная сила и мощность осуществляется именно этим калибром, для поддержки сухопутных войск, обороны и наступления. А у нас их нет, - сокрушается Перепелица.

А на днях украинские силовики раскрыли новый «заговор». Российская сеть дискаунтеров «Светофор» решила открыть свой супермаркет Mere в Николаеве. Оставим в стороне соображения насчет адекватности бизнесменов, решивших пойти со своими инвестициями на нынешнюю Украину. Это их дело. В конце концов, может, они там с какой-то крышей договорились. Но на страже рубежей Незалежной зорко стоит не кто-нибудь, а бывший ветеринар, ныне секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Намерение открыть супермаркет в Николаеве и целую сеть из 40 магазинов на территории Украины Данилов назвал «операцией спецслужб России».

Все тот же Данилов, узнав о потопе в Ялте и Керчи, довольно ухмыльнулся и пошутил с присущим исключительно украинским чувством юмора.

- Крымский полуостров очень много времени просил воды – и там столько сегодня воды, они даже не знают, что с ней делать, - заявил он. - Господь Бог слишком много им дал воды сразу.

Аналогичные потопы в украинских городах, когда дожди смывали целые куски набережных, Данилов своим вниманием не удостоил.

Что же касается сети супермаркетов российской компании, то Данилов клятвенно заверил, что на территории Украины ее не будет. Операция российских спецслужб по открытию дискаунтеров на территории Незалежной провалилась, так и не начавшись. Ритейлеров из Петрова и Боширова не получилось.