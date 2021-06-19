Любой шаг, скандальная выходка или видеоролик исполнителя моментально собирает миллионы просмотров

Новые времена — новые герои.

Еще совсем недавно школьники усердно учили Пушкина, а теперь — Моргенштерна, уфимского рэпера и возмутителя спокойствия.

Любой шаг, скандальная выходка или видеоролик исполнителя моментально собирает миллионы просмотров. И с этим ничего не поделать.

Рэпер все же решил отомстить жюри музыкальной премии, оставившему его без награды

Очередное доказательство — новый клип «Артистократ», собравший за три дня 10 миллионов просмотров. В нем музыкант выкупает дворец у четы аристократов, чтобы устроить внутри бордель и вакханалию. Наряжается в парик и камзол и ведет отбор девушек, изучая величину их рта.

За три дня новый клип Моргенштерна набрал 10 миллионов просмотров

Кроме того, рэпер чуть ли не впервые обращается к классике и переодевается в Александра Пушкина, позоря соперника по дуэли неприличным жестом.

Новые времена — новые герои

Есть в клипе и отсылка к недавнему скандалу на вручении премии «МУЗ-ТВ», где Моргенштерн остался без премии, расстроился и долго спорил с ведущими Ксенией Собчак и Дмитрием Нагиевым, что как никто другой достоин награды в виде железной тарелки. В «Аристократе» он тушит сигарету об этот приз, полученный за совместный с Тимати клип «El Problema».