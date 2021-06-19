«Первым делом нам все сломали»: Пять самых частых проблем с капремонтом и как их решать

«КП» собрала характерные жалобы — и попросила эксперта прокомментировать, как в такое не попадать и как разрешать подобные ситуации законными способами Фото: Олег УКЛАДОВ

Прошли времена, когда самым главным вопросом о капремонте был: «А почему мы за него столько платим?» У тех, кто пережил это мероприятие на практике, проблемы уже совершенно другие. «КП» собрала характерные жалобы — и попросила эксперта прокомментировать, как в такое не попадать и как разрешать подобные ситуации законными способами.

1. «ПОВРЕДИЛИ КАНАЛИЗАЦИЮ И ВЕНТИЛЯЦИЮ»

Что говорят люди:

«Был капремонт, первым делом повредили канализацию, весь подъезд месяц озонировал. Сталактиты были».

«За время так называемого ремонта работники успели поменять в некоторых квартирах отопительную систему, заделать внешние швы, поменять трубы в подвале и на чердаке и т.д. Но при этом умудрились вывести из строя вентиляционную систему, пожарную сигнализацию, ремонт в подъезде сделали так, что через год плитка на полу треснула и кое-где отвалилась. Входные двери установили самые дешевые и хлипкие. Ручки отлетали через месяц».

Комментарий эксперта:

Андрей Костянов, заместитель исполнительного директора некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль»:

- Сценарий действий в таких случаях зависит от того, каким образом у вас собирались деньги на капремонт. Вариантов два.

ПЕРВЫЙ - взносы на капремонт ваш дом платит в ОБЩИЙ КОТЕЛ, на счет регионального оператора. Тогда заказчик ремонта — региональный оператор, все претензии по поводу косяков и недоделок - в первую очередь туда.

ВТОРОЙ — взносы собираются на СПЕЦСЧЕТ, открытый на конкретный дом. В этом случае заказчик ремонта — собственники квартир в доме, то есть вы сами. Претензии надо выставлять напрямую подрядчику, а если он их игнорирует — обращаться в суд. Если от имени собственников договор с подрядчиком заключала управляющая компания, тогда жаловаться надо ей.

ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ самое важное — не принимать работы, которые сделаны некачественно, если возникли какие-то нарушения, повреждения, неисправности. По закону, акт приемки работ должен подписать представитель жильцов. В договоре с подрядчиком обычно значится, что деньги ему поступают после того, как будет подписан такой акт. Поэтому, пока этого не сделано, вы себе гарантируете, что работы будут доделаны или переделаны. После того, как подрядная организация деньги получила, добиться чего-то несравнимо сложнее — даже жалуясь во все возможные инстанции.

И, наконец, самое-самое важное — не пускать на самотек выборы того лица, которое от имени жильцов будет принимать работы. Это лицо (лица) утверждаются на общем собрании собственников жилья, которое должно пройти заблаговременно, за несколько месяцев до начала того года, когда в доме планируется капремонт. Очень рекомендую хотя бы по случаю капремонта участвовать в собраниях: от того, кто станет этим приемщиком, во многом и зависит, как пройдет у вас ремонт. Если дом большой, я бы рекомендовал выбирать в приемщики несколько человек (так тоже можно), а не сваливать все на старшего по дому — один человек, даже честный и знающий, не успеет уследить за всем.

2. ПРОТОКОЛЫ «ЛЕВЫЕ», ПРИЕМЩИКИ - ТОЖЕ

Что говорят люди:

«Выяснилось, что собственники, выбранные несколько лет назад в группу приёмщиков работ по капремонту - в доме не проживают. Протокол собрания — левый. Что нам теперь делать?»

Комментарий эксперта:

- Протоколы общих собраний - юридически значимые документы. Стало быть, их подделка — уголовно наказуемое деяние, и у вас есть право обратиться в правоохранительные органы. Там неохотно принимают такие заявления, но статью 327 УК (подделка юридически значимых документов) никто не отменял, поэтому вы вправе настаивать.

Кроме того, вы также вправе обратиться в суд и через него признать протокол недействительным — на том основании, что собрание было организовано и проведено с нарушениями законодательства или протокол составлен с нарушениями.

Что касается самих приемщиков работ, то, по закону, они должны быть собственниками жилья в том доме, где проводится капремонт. Живут ли они там, «прописаны» или нет — законом не оговаривается. Поэтому если собственники, но не живут — формально это не нарушение.

Нередко возникает вопрос, а как вообще узнать, было ли формально собрание и что там якобы решили. С 2018 года все оригиналы протоколов жилищных собраний хранятся в Госжилинспекции (в течение 3 лет). Любому собственнику жилья в конкретном доме обязаны по его запросу выдать копию протокола, включая все приложения к нему (как собственников оповещали о собрании, результаты голосования и т. п.).

3.«У НАС ТУТ ПЛИТКА ДЛЯ РЕМОНТА — КУПИТЕ ДЛЯ ДАЧИ»

Что говорят люди:

«Некий заведующий ремонтом Шамиль обошёл квартиры, предлагая купить для дачи плитку, которую ему выдали подъезды домов замостить. Я не купил. Но кто-то, похоже, согласился и взял с гаком - ибо в одном из подъездов плитка так и осталась не положенной. Зияет красивый старый бетон».

Комментарий эксперта:

- Опять встает главный вопрос, а кто и как эти работы — зияющий старый бетон вместо новой плитки — вообще принял? Также надо понимать, что эта плитка «от Шамиля» — не «государственная». Те, кто ее купил, оплатили ее дважды. Первый раз — взносами за капремонт. А потом им эту, уже ими оплаченную и у них же украденную, плитку и продали. Ладно бы, так роздали… Ну и конечно, стоит помнить, что не только продажа, но и скупка краденого имущества — уголовно наказуемое дело.

4. «ЗАВТРА БУДЕМ МЕНЯТЬ СТОЯК»

Что говорят люди:

«На этой неделе начался поквартирный обход представителей управляющей организации и подрядчика. Никого не предупредили заранее, объявление появилось за полчаса. Конечно, в большинство квартир они не попали. А сегодня уже звонят: «Завтра будем менять стояк. Вы готовы?» Нет, не готова! Стояки заменить — не розетку починить. Зачем такая спешка? Чтобы собрать отказы с ошарашенных людей и отрапортовать наверх: мол, мы рады бы провести ремонт, но жители нам отказывают, не хотят жить в отремонтированном доме?»

Комментарий эксперта:

- Конечно, капремонт не может начинаться в два дня. Как мы уже говорили, заблаговременно, еще до начала того года, когда он планируется, проводится общее собрание. Там утверждаются все детали: план работ, их перечень, сроки, стоимость.

Что может пойти не так? Нередкая ситуация, когда жителей на собрание сложно собрать. Тогда возможны такие варианты.

Если дом сам заказывает капремонт (вариант спецсчета), тут проще: пока собрание все, что нужно, не утвердит, работы не начнутся.

А вот если заказчиком выступает фонд капитального ремонта (вариант общего котла) и собрание не проведено вовремя, фонд сам определяет условия и параметры капремонта и нанимает с торгов подрядчика. Это не очень хорошая ситуация, потому что потом и начинаются «неожиданности» для жильцов. А также претензии, зачем нам делают это, а не это — но ничего уже нельзя изменить. Однако утвержденный план работ по любому должен существовать — и он известен заранее. Если вас никто не торопиться ни о чем информировать, можно порядком грядущих работ поинтересоваться, например, у самого подрядчика (телефон есть на информационном стенде, который перед началом капремонта ставится у дома) или в УК.

Важно понимать: не стоит надеяться, что вы просто не будете никого пускать к себе в квартиру и вообще уедете на все лето на дачу — и капремонт пройдет мимо вас. По закону, все инженерные системы, включая трубы в стояке у вас в квартире, - общедомовое имущество, и вы обязаны при необходимости предоставлять к нему доступ. Если вы этого не сделаете, то можете попасть в неприятную ситуацию. Например, на вас могут возложить финансовую ответственность на случившиеся в доме коммунальные аварии.

5. ГДЕ ИСКАТЬ УПРАВУ НА ФОНД КАПРЕМОНТА?

Что говорят люди:

«Составили протокол, указав все недоделки. Ответа до сих пор нет. Наши обращения в фонд капремонта тоже остались без ответа. Нам градоначальнику что ли писать?».

Комментарий эксперта:

- Если заказчиком у вас выступает фонд капремонта, но он игнорирует ваши документально подтвержденные претензии - обращаетесь в прокуратуру как надзорный орган в том числе и за деятельностью ФКР. К жалобе прикладываете все документы, включая свою переписку с фондом (обращение, которое осталось без ответа, или ответ-отписку).

Есть ли смысл жаловаться губернатору? Да, это логично — фонд капремонта подчиняется напрямую главе субъекта РФ. Тоже прикладываете всю предшествующую переписку.

Чего нет смысла делать — сразу писать жалобы в Генпрокуратуру, президенту и Конституционный суд. Кажется, что так надежнее, но вы только удлиняете путь своего обращения. Из Генпрокуратуры ваше письмо направят в региональную прокуратуру, оттуда — в местную. И на каждом этапе письмо будут месяц рассматривать.

В более высокую инстанцию есть смысл жаловаться, когда у вас уже есть ответ из предыдущей и он вас не удовлетворил. Прикладываете этот ответ и со ссылкой на него излагаете суть своих претензий — тогда ваше обращение будут рассматривать по существу.

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