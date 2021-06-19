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Звезды19 июня 2021 12:16

Группа «Руки вверх!» выпустила ностальгический клип с Клавой Кокой

Песня «Нокаут» окрашена в цвета девяностых
Константин ГЛЫБАКонстантин ГЛЫБА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Одна из самых популярных блогерш среди молодежи тоже считает себя певицей,

Одна из самых популярных блогерш среди молодежи тоже считает себя певицей,

Неунывающий Сергей Жуков, солист группы «Руки вверх!» продолжает идти в ногу со временем и привлекает в клипы модных артистов. В 2018 году вышел совместный трек с группой Little Big, а теперь — с блогером Клавой Кокой (Клавдией Высоковой).

Одна из самых популярных блогерш среди молодежи (6,7 миллионов подписчиков) тоже считает себя певицей, поэтому с радостью поучаствовала в записи клипа «Нокаут» со звездами девяностых. В клипе она играет молодую девушку, которая с кассетным плеером приезжает в Москву из Свердловска, чтобы поступить в Гнесинское музыкальное училище в 1993 году. Девушка с выбеленной голливудской улыбкой ищет на карте улицу Ордынка, и ей на помощь приходит парень, похожий на Родиона Газманова — это и есть молодой Сергей Жуков, которого сыграл Сергей Голубков. Вместе они сдают экзамены, гуляют, едят мороженое из стаканчиков и слушают музыку в плеере.

Группа «Руки вверх!» выпустила ностальгический клип

Группа «Руки вверх!» выпустила ностальгический клип

Клава, которая недавно снялась для обложки Playboy, призналась, что съемки в клипе Жукова были для нее очень ответственным и волнительным моментом.

- Мы сняли для вас мини-фильм с погружением в прошлое, в 90-е, - написала молодая звезда в инстаграме. - Это, наверное, самый душевный, чувственный, непредсказуемый и атмосферный мой клип? Готовьте платочки.

Клава призналась, что съемки в клипе Жукова были для нее очень ответственным и волнительным моментом

Клава призналась, что съемки в клипе Жукова были для нее очень ответственным и волнительным моментом

А платочки и правда понадобятся, потому что, согласно незамысловатой драматургии проекта, счастливая пара в определенный момент ругается и расходится, Клава плачет глицериновыми слезами. Но через несколько десятков лет они случайно встречают друг друга в баре — и смотрят, практически как Штирлиц на жену в кафе «Элефант». В роли повзрослевшего и располневшего Сережи Жукова выступил сам Сергей Жуков.

За один день клип "Нокаут" набрал почти 1 миллион просмотров.

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