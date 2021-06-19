Белый дом опроверг приостановку военной помощи Украине

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки Фото: REUTERS

Весть о том, что Белый дом временно приостанавливает оказание помощи, в том числе военной, Украине, привела всех в волнение. Новость была опубликована авторитетным американским изданием Politico со ссылкой на четырех высокопоставленных чиновников. Но не прошло и дня, как администрация Джо Байдена выступила с опровержением этого сообщения.

«Мысль, что мы задерживаем помощь Украине в сфере безопасности, абсурдна. Только на прошлой неделе в преддверии саммита Россия-США мы предоставили пакет помощи в области безопасности на сумму 150 млн долларов, включая помощь летального характера. Сейчас мы предоставили всю сумму, выделенную Конгрессом в рамках инициативы по содействую в поддержании безопасности Украины», - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она напомнила, что за пару дней до встречи Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным президент США, выступая на саммите стран-членов НАТО, подчеркнул, что Вашингтон продолжит помогать Киеву «сопротивляться российской физической агрессии».

«Мы также подготовили резервные фонды на случай дальнейшего вторжения России в Украину, - заметила Псаки. - Президент Байден прямо сказал президенту Путину, что мы неизменно будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины».

Как накануне писало издание Politico, изначально Совет нацбезопасности США поручил сформировать пакет помощи Киеву, который бы включал в том числе летальное оружие, в качестве ответа на увеличение российских войск вблизи границы с Украиной и в Крыму. Стоимость помощи оценивалась в 100 млн долларов. Однако после того, как Россия объявила об отводе войск и возвращению их в места дислокации, Совет нацбезопасности решил заморозить запланированную передачу помощи.

Отмечается, что Вашингтон готовился передать Киеву системы ПВО малой дальности, стрелковое оружие и противотанковые вооружение.

Ранее, 16 июня, The Washington Post опубликовала аналогичное сообщение, правда, указав, что речь идет о помощи на десятки миллионов долларов.

Вопрос поставки Украине летального и нелегального оружия - предмет дискуссии американского политического истеблишмента. В этом году Пентагон одобрил два пакета помощи Киеву на сумму 275 млн долларов. 11 июня было объявлено о новом пакете в размере 150 млн долларов. В свою очередь, экс-президент США Дональд Трамп пытался заблокировать поставку летального оружия украинцам.