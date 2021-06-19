Скандал в "Что? Где? Когда?": Обвиненный в домогательствах Скипский дал первый комментарий

Клуб отстранился и молчаливо встал на сторону Скипского

Эхо прошлогоднего скандала, связанного с двукратным обладателем «Хрустальной совы» Михаилом Скипским, раскатисто доносится до лета 2021-го и никак не утихает. Телезрители до сих пор не могут понять, почему знатока, которого несколько девушек открыто обвинили в домогательствах и приставаниях («трогал, пытался поцеловать, звал домой»), не только не исключили из игры, но даже и не проводили внутреннее расследование, чтобы разобраться в скандале, о чем просили порядка 50 игроков, в том числе из зарубежных филиалов ЧГК). Вместо этого ведущий программы Борис Крюк прямо в эфире сообщил, что без выбывших и с новым составом игроков легче будет побеждать.

Клуб отстранился и молчаливо встал на сторону Скипского. Мама ведущего «Что? Где? Когда?» и глава компании «ТВ-Игра», выпускающей интеллект-шоу, Наталья Стеценко намекнула, что закон знатоком нарушен не был (ни одного заявления в полицию не последовало), а значит все в порядке.

В это время из клуба продолжают уходить игроки. Сначала Михаил Малкин, Лев Кертман и Кирилл Чернышев. Затем, уже весной 2021 года, когда стало известно, что Скипский продолжит участвовать в игре, клуб покинули вышли Антон Иоков, Ольга Быкова и Георгий Арабули.

— В целом, не произошло же ничего неожиданного, — написала в фейсбуке Анастасия Рекшинская, тоже покинувшая игру в знак протеста. — Пора, пожалуй, уже успокоить себя однозначной верностью решения — не иметь ничего общего с людьми, плюющими на все, пока чувствуют за собой силу, и в третьем десятилетии 21 века мыслящими в категориях «схватки рукопашной», в которой своих отстаивают любой ценой. Вместо этого — порадоваться тем немногим, кто нашел в себе мужество высказать наконец свои переживания в публичном поле.

«КП» удалось поговорить со Львом Кертманом — чемпионом игры 2019 года, покинувшим клуб из принципиальных соображений. Возвращаться он больше не хочет.

- Лев, можно ли говорить о том, что ваш выход из ЧГК связан со скандалом имени Михаила Скипского?

- Он связан именно с реакцией руководства теле-ЧГК на ситуацию со Скипским.

- Были коллеги, поддержавшие ваше решение, но побоявшиеся официально выступить?

- Когда скандал набирал обороты и появилась первая публичная реакция руководства, в клубе началось активное внутреннее обсуждение — около 25-30 знатоков с достаточно близкими позициями пытались всеми путями вместе и по одиночке донести до руководства, что текущая публичная реакция некорректна. Услышаны они не были, им категорично ответили, что руководство будет решать [как поступить в ситуации со Скипским] само, без знатоков. Кому не нравится, как руководство себя ведет — волен уходить. Желающие после этого ушли — шесть человек, если не ошибаюсь, включая меня. Поддержки было много, почти все эти 25-30 человек активно друг друга поддерживали.

- У вас есть намерения вернуться в игру? И если да, то при каких условиях?

- Нет, не намерен.

- Борис Крюк объяснил уход некоторых знатоков из ЧГК низким качеством их игры. Как оцениваете это высказывание? Такое может быть?

- Я так понимаю, это было сказано в сторону игроков команды Белозерова. Точно знаю, что двое из тех, кто играл у него в прошлом году, а теперь не в клубе, ушли сами по следам этой истории без всякой связи с результатами игр, про третьего не знаю деталей. В сторону нашей команды Жаркевича (у нас ушли три игрока: Рекшинская, Чернышев, Кертман) такого вроде бы никто не говорил, так что тут мне оценивать нечего.

- Ситуация полыхала в конце прошлого года. Вам известно, произошли ли положительные подвижки в этом деле?

- Нет, не знаю ни о чем таком.

- Как вы оцениваете обвинения возможных жертв? Можно ли им верить? Некоторые (Ровшан Аскеров) считают, что таким образом девушки «пиарятся».

- Я не готов комментировать обвинения в адрес Скипского по существу. Скажу лишь, что мне кажется позорным, что он сам до сих пор, насколько я знаю, ни единым словом их не прокомментировал - ни публично, ни в рамках телеклуба (вероятно, что-то говорил отдельным людям, но не клубу в целом). Практика автоматического обвинения возможных жертв омерзительна, это и есть самое чудовищное в этой истории, на мой взгляд. Есть много исследований, почему обвинение жертв или даже возможных жертв напрямую ведет к росту случаев насилия и к тому, что следующие жертвы еще больше боятся говорить. Огульно распространять такие стереотипы про «пиарщиц» совершенно недопустимо. Ни Аскеров, ни Козлов, ничего про этих девушек не знали в момент, когда сходу высказывали в их адрес гадости, это просто их восприятие мира, которое, к сожалению, долго было единственной публичной реакцией клуба на ситуацию.

- Наверняка вы общались с теми, кто пострадал или связан с жертвами предполагаемого насилия. Почему до сих пор нет коллективного заявления от них в правоохранительные органы, как считаете?

- Не общался. Гипотезы на этот счет строить не готов.

- Правда ли, что руководство ЧГК запретило действующим знатокам комментировать или обсуждать эту тему?

- Да, сразу был запрет на любые комментарии. Потом после большого собрания, где была озвучена линия руководства, многие все-таки высказались в своих соцсетях (это было 29 июля 2020 года).

- Договор о неразглашении и конфиденциальности связывает игроков ЧГК?

- Есть соглашение, которое подписывают все игроки. В нем есть пункт о том, что любые интервью и публичные комментарии действующих игроков, хотя бы как-то связанные с ЧГК, должны проходить полное согласование в телекомпании.

На письма, звонки и сообщения «КП» руководство «ЧГК» никак не отреагировало. Только пресс-секретарь компании «ТВ-Игра» Виктория Селиванова по телефону сказала, что «не получала ничего в почту», а перечисленные знатоки, покинувшие игру, «давно уже не играют». На этом все.

А вот Михаил Скипский, к удивлению, ответил.

- Здравствуйте! Как и зачем я буду комментировать официально или неофициально поступки и слова людей, с которыми почти не знаком?! - написал «КП» знаток. - Это касается и режиссерской группы, и игроков, которых вы упомянули. Вы наверняка знаете, что общение «знатоков» с прессой происходит только после утверждения этого общения с пресс-службой телекомпании «ТВ-Игра». Можете подать туда запрос.

Это был первый и единственный комментарий опального знатока по теме.

На фоне этого скандала со своей должности ушла и глава дисциплинарной комиссии МАК Мария Уварова. Михаил Скипский продолжает тренировать детей (в начале 2021 года — в Центре выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Пензенской области) и играть в ЧГК.