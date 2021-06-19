Британия готова встать в очередь на встречу с Путиным

Лондон стал активно прорабатывать возможность встречи премьер-министра Бориса Джонсона и президента Владимира Путина Фото: REUTERS

После встречи в Женеве Путина и Байдена, в Европе, похоже, очнулись и стали себя и соседей спрашивать: «А что, так можно было?» Пока еще канцлер ФРГ Ангела Меркель откровенно призналась: «Мы по-прежнему нуждаемся в диалоге с Россией. Наши страны тесно связаны исторически, межобщественно и экономически друг с другом». Добавив, что раз США так делают, то и ЕС надо поддерживать диалог. Ее французский коллега Макрон выступил за единый подход ЕС к отношениям с Россией. Идея, честно говоря, утопическая, но речь не об этом.

После того, как «хозяин» собственным примером «разрешил», по американскому пути не прочь пойти и британцы. Лондон стал активно прорабатывать возможность встречи премьер-министра Бориса Джонсона и президента Владимира Путина. Правда, очень своеобразна. Британские «зондировщики почвы» не удержались в своих заявлениях от смеси шантажа и вымогательства, причем, с позиций изначального превосходства.

В четверг британская сторона инициировала телефонный разговор между главой МИД Великобритании Домиником Раабом и его российским коллегой Сергеем Лавровым. Если Лондон рассчитывал прочитать лекцию и выдать наставления о «соответствующем поведении», то глубоко ошибся. И даже просчитался. Российский министр подчеркнул важность отказа Великобритании от необоснованных обвинений, заметил, что «практикуемый англичанами избирательный характер контактов лишь по тем вопросам, которые интересны для Великобритании, в нормальной дипломатической практике неприемлем», и возложил ответственность за неудовлетворительное состояние отношений РФ и Великобритании целиком и полностью на Лондон.

Еще более красноречивым оказалось интервью британского министра обороны Бена Уоллеса телеканалу Sky News. Уоллес осторожненько заметил, что встреча между Путиным и Джонсоном могла бы состояться после российско-американского саммита. И что глава британского правительства готов обсуждать нормализацию отношений, но только после того, как Москва изменит свое поведение: «Время для того, чтобы сделать шаг к нормализации отношений с Россией, бесспорно, настанет, мы на это надеемся. Однако оно настанет после совершения определенных действий российской стороной». И вообще - налаживание отношений между сторонами будет «основываться на поведении Москвы».

Желание британцев провести переговоры на высшем уровне понятно и объяснимо. У ЕС с Россией, пусть отношения и находятся на неудовлетворительном для обеих сторон уровне, какой-то диалог все же присутствует. Но Великобритания вышла из Евросоюза. А после российско-американского саммита есть какая-то вероятность улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. И Лондон вполне объяснимо опасается остаться на обочине в такой ситуации.

В Кремле, кстати, понимая все эти и иные мотивы, возможность подобных переговоров отметать сразу не стали.

- Нет, такая встреча не готовится, но потенциально она возможна. Возможна, если в Лондоне возобладает политическая воля к тому, чтобы ремонтировать наши двусторонние отношения, которые были изрядно поломаны по инициативе Лондона, - заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Но найдите в его словах хоть какой-то намек на готовность даже не идти, а хотя бы рассматривать условия, выставленные британцами. Их нет и быть не может. Подобные встречи, вообще, проводятся, без каких-либо изначальных ультиматумов.

А потому наглость выставления каких-то предварительных условий со стороны Лондона абсолютно необъяснима. Россия желания провести такой саммит не выражала, у нас и своих забот хватает, без Великобритании: с ковидом бороться, экономику растить, ликвидировать последствия нынешней стихии в Крыму, например. Да и куча других забот есть. А если Лондону есть что сказать и хочется встретиться, то не ему, выступая в роли инициатора такой встречи, выставлять предварительные условия. Так Джонсон может устраивать свои рандеву с Зеленским, например. Киев тоже любит сам озвучивать какие-то инициативы и не дожидаясь ответной реакции тут же выставлять свои дополнительные условия.

И, вообще, в конце концов, так на аудиенцию не записываются. Надо бы для начала спросить хотя бы, кто тут в этой очереди последний что ли.