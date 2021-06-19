Прошел путь от психолога МВД до литератора: От коронавируса скончался писатель Слава Сэ

Солдатенко прошел большой путь — от психолога МВД до сантехника и литератора — и прославился в основном благодаря ЖЖ Фото: Wikimapia.org

Какое еще доказательство необходимости прививаться должно существовать? Уже и локдауны объявляют. И главврачей крупных больниц отрывают от работы, заставляя разжевывать все, что касается вакцин. И уголовные дела за покупку фальшивых прививочных сертификатов заводят. И все равно дремучий народ боится бесплодия, мгновенной смерти прямо в больнице или жидкого чипирования. А тем временем каждый день реально гибнут люди.

11 июня в реанимацию загремел известный латвийский писатель, 52-летний Вячеслав Солдатенко (Слава Сэ) — у него диагностировали 60% поражения легких, двустороннюю пневмонию. То есть шансы выкарабкаться были.

— Дорогой, любимый, самый талантливый на свете Вячеслав Солдатенко, выживи пожалуйста! — обратился к другу через фейсбук Борис Долинский, организатор лечения сограждан за рубежом. — Друзья, Слава Сэ лежит в реанимации, у него ковид и полное поражение легких. Давайте вместе попросим Все-него помочь ему!

P.S. Пожалуйста, делайте все возможное, чтобы получить прививки от covid-19, неважно от какого производителя, они работают и спасают наши жизни!

Update: Саша Бекназаров владеет более полной информацией о состоянии Славика, НЕТ ПОЛНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЛЁГКИХ, легкие поражены около 60%, Слава дышит самостоятельно, без ИВЛ.

«Ужас! Неужели он и правда ездил на выступления непривитым?», «Ну вот как? Гастрольный график настолько плотный, что некуда впихнуть укол и пару недель? А зачем тот график вообще тогда? Уфф, только бы обошлось...», — изумлялись подписчики.

А график и правда был изнурительным. Вот, что писал в ЖЖ автор:

«Мой директор считает дохлую лошадь просто ленивой. Если хлестать сильнее и поленом, скелет восстанет и поскачет куда надо, уверен директор. Вот в таких изысканных терминах мы говорим о рекламе. Я отвечаю, - все кто хотел подписать мои книжки (билеты, ладошки, правую грудь (привет Фёдор)) - уже приходили, больше желающих нет. А директор говорит, хватит болтать, просто дубась проклятую клячу. Я никудышний спорщик. Мне проще отдаться, чем объяснить жизненный цикл лошади. Поэтому вот вам сотый список наших майских поездок, вместо диспута о коневодстве.

15 мая Москва 19 мая Нижний Новгород 20 мая Москва, 21 мая Москва 23 мая Киев 24 мая Одесса 25 мая Киев»

Видимо, иммунитет дал сбой. Увы, не обошлось. Писатель не справился. 19 июня стало известно, что он умер.

Солдатенко прошел большой путь — от психолога МВД до сантехника и литератора — и прославился в основном благодаря ЖЖ («живому журналу» - новому кластеру интернет-жизни, появившемуся в России в середине нулевых). Именно там Слава Сэ публиковал незатейливые и простые истории про специалиста по санузлам. Они набирали популярность, и издательство «АСТ» предложило автору контракт. Так появились книги «Сантехник, его кот, жена и другие подробности», «Сантехник с пылу и с жаром», «Сантехник. Твое мое колено», «Сантехник. С пылу и с жаром», «Полный сантехник», «Ева» и другие. Первая книга тиражом три тысячи экземпляров разошлась за три дня.

Он родился в 1969 году в Риге, окончил психологический факультет Международного института практической психологии. Служил по специальности в комиссии медэкспертизы при МВД Латвии, тестируя солдат, которые пробовали покончить с собой. После перешел на должность психологического консультанта в HR-службе одной из частных фильм, стал маркетологом, а затем и членом совета директоров предприятия. Однако в 2000 году контракт с Вячеславом не продлили — по сути это и стало отправной точкой для творчества. Он вспомнил, что еще в армии обучался навыкам сантехника и решил кардинально сменить профессию: это позволяло и зарабатывать, и проводить время дома с двумя маленькими дочками. Тогда, в 2005 году, и появился ЖЖ-блог, в котором он публиковал юмористические зарисовки из жизни семьи, описывая быт, дочерей и жену — в интернете новоявленный писатель быстро прославился, а в 2009 году жена подала на развод.

«Джентльмены, удачи!»

В 2012 году вместе с Владимиром Нагорным написал сценарий для фильма «Джентльмены, удачи!», ставшего одной из самых провальных комедий в истории российского кинематографа (рейтинг на «Кинопоиске» — 3). Кроме того, Солдатенко создавал сценарии к мультфильмам: «Три богатыря: ход конем» и другим.

— Единственная несмешная вещь от Славы, — комментируют трагическую новость об уходе писателя поклонники. — Реву.

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