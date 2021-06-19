Молдавия выбирает не просто парламент, а свою дальнейшую судьбу

Майя Санду не имела большинства в парламенте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ровно три недели осталось до действительно судьбоносных внеочередных выборов в парламент Молдавии. Судьбоносных, потому что одержавшая победу на выборах президента проевропейски ориентированная гражданка Румынии Майя Санду не имела большинства в парламенте. В условиях парламентской республики, когда должность президента имеет больше декоративного значения, чем реального функционала, это связывало ей руки, а потому она, пусть и не с первой попытки, но смогла распустить законодательный орган республики. И сейчас основная борьба за электорат идет между проевропейскими и унионистскими (ориентированными на вхождение в Румынию) партиями, поддерживающими Санду и ее политику, и блоком социалистов (во главе с экс-президентом Игорем Додоном) и коммунистов Молдавии

Кампания набирает обороты с каждым днем. И, что интересно, «проевропейцы» в своей борьбе с кандидатами социалистов и коммунистов используют совсем не демократические, а какие-то бандитские методы. Так, неделю назад, например, автомобиль лидера ПРСМ в районе Каушаны Олега Кучука «европейцы» разбили в дребезги, а его супруге оставили записку: «Будь проклята ты и твои дети, проститутка!» А офис ПСРМ в Каушанах ранее эти же люди «со светлыми лицами» на украинский манер закидали дерьмом.

«Сандисты» используют любую возможность, чтобы выпачкать своих конкурентов как в прямом, так и в переносном смысле слова. Ищется и запускается в ход любой компромат, даже если это не имеет ничего общего с реальностью. За неимением фактов в ход идут откровенные выдумки и фейки. На этом фоне достаточно выдержанная позиция ПСРМ и ПКРМ может вызвать удивление. Если не брать в расчет, что их противники сами своими действиями дискредитируют представляемые ими политические силы. Одна, теперь уже экс-кандидатка, была задержана с наркотиками на кармане, другой, тоже уже бывший кандидат прославился как король контрабанды алкоголя, третий, выбывший из гонки кандидат, … и так далее.

Социалисты и коммунисты, еще недавно открыто враждовавшие друг с другом, перед лицом общей угрозы сумели объединиться. Подмога им пришла и из Гагаузии, где основатель Народного антикризисного штаба (НАШ) Виктор Петров создал Общественную платформу «Народный союз». По словам Петрова, сотни тысяч сторонников движения НАШ в Гагаузии, Приднестровье, в самой Молдавиии за ее пределами должны предотвратить захват страны прорумынскими силами, укрепить молдавскую государственность и нравственные основы населения.

Кстати, последнее сказано не ради просто красного словца. С 15-го июня и по 20-е число нынешнего месяца в Кишиневе проходит фестиваль ЛГБТ+ сообщества «Молдова прайд». В конце своего президентского срока Билл Клинтон объявил июнь месяцем борьбы за «права ЛГБТ», и с тех пор эта мода расползлась по всему миру. Не обошла стороной и Молдавию. В программе мероприятия на любой вкус и цвет ЛГБТ-радуги: кулинарные курсы, дискуссии, доклады о перспективах ЛГБТ в Молдавии. В воскресенье, например, когда православные будут отмечать один из 12 главнейших праздников, символизирующий схождение с небес Святого духа, активисты и пассивисты нетрадиционной ориентации решили провести свой Марш солидарности. Правда, пока в онлайн-формате, без выхода на улицы и реального гей-парада. А ПКРМ и ПСРМ в ответ объявили Неделю семьи в Молдавии, единым фронтом выступая против тех, кто продвигает содомию и прочие «ценности демократического мира».

Среди тех, кто может поддержать блок ПСРМ-ПКРМ и движение НАШ вовсе не обязательно все придерживаются взглядов социалиста Додона или лидера коммунистов Воронина. Причиной для объединения, как заявил все тот же Петров, стал беспредел и деструктивные процессы, запущенные «прорумынами» во главе с Санду. Майя Григорьевна в открытую выступает за объединение с Румынией, вступление в НАТО, вывод российских миротворцев из Приднестровья. Ее команда вмешивается в работу Конституционного суда, трактуют Конституцию и судебные решения по своему усмотрению. И все это под одобрение послов США и стран Евросоюза в Молдавии. Глава американского диппредставительства в Кишиневе, вообще, не стесняется раздавать директивы и указания, кому и что надо делать.

Один из главных участков борьбы перед выборами – избирательные участки за пределами Молдавии и в Приднестровье. Центризбирком постановил открыть 44 участка в Приднестровье и 139 участков в других странах для проживающей и работающей там диаспоры молдаван. Но команда Санду требует увеличить количество вторых до 190, а в Приднестровье не прочь закрыть их совсем. Что вполне объяснимо, поскольку диаспора в странах Европы больше настроена голосовать за «проевропейцев», да и возможностей для подтасовок и фальсификаций там несравненно больше. И, хотя по закону уже нарушены все сроки формирования списка избирательных участков за рубежом, нет сомнений, что Санду продавит выгодные ее команде решения и в этом вопросе. Кстати, на днях она отправляется в Италию, где живет самая большая диаспора молдаван за рубежом и с вероятностью в 99% будет агитировать этих избирателей за свою команду. Победить силами тех, кто живет в самой Молдавии, у нее не так уж много шансов.

Лишить приднестровцев права голоса «сандисты» требуют не в первый раз. На прошлых президентских выборах правая рука Майи Григорьевны Игорь Гросу, например, самолично препятствовал голосованию ПМР, заблокировав дорогу своим автомобилем, заявив, что не допустит, чтобы «сепаратисты решали судьбу Молдавии». Находившиеся рядом полицейские ему в этом не препятствовали, а протесты международных наблюдателей Гросу оставил без внимания.

Нет сомнений, что эти выборы определят судьбу республики не только на ближайшие 4 года, а на гораздо больший отрезок времени. Победа Санду и проевропейцев не просто углубит кризис в Молдавии, но и поставит крест на попытках стабилизировать ситуацию.