Консерватор и потомок пророка Мухамеда. Что известно о новом президенте Ирана

Ибрагим Раиси. Фото: Imago/TASS

В Иране завершились выборы президента. Победу одержал председатель Верховного суда Ибрагим Раиси, набравший почти 18 млн голосов. Это более 62%. Его основной конкурент - бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсена Резаи набрал всего 11,5% голосов.

Голосование продолжалось 19 часов - дольше, чем было запланировано. Его оппоненты признали поражение.

10 фактов о новом президенте Ирана

1. Ибрагиму Раиси 60 лет. Он родился в глубоко религиозной семье сейидов, которые считаются потомками семьи пророка Мухаммеда (к слову, на это указывает черный тюрбан, который носит Раиси). При этом его отец и дед были учеными. Раиси учился в семинарии в Куме – главном интеллектуальном центре шиитского ислама. Получил степень магистра международного и докторскую по специальности «Юриспруденция и принципы специальных прав».

2. Женат, воспитывает двух дочерей. Его супруга Джамиля Асам Аль Худа является профессором университета Шахида Бехешти в Тегеране, а также возглавляет Институт фундаментальных исследований Университета науки и техники.

3. В годы студенчества он сошелся с ключевыми участниками Исламской революции, поэтому с 1979 года начал быстро взбираться по карьерной лестнице. Летом 1988 года Раиси был одним из четырех шариатских судей, выносивших обвинительный приговор и стоявших за массовыми казнями левых и диссидентов. Тогда были убиты несколько тысяч человек. Международные правозащитные организации обвиняют Раиси в преступлениях против человечности.

4. 40 лет Раиси работал в судебной власти. В 1980 году впервые стал прокурором, сначала в городе Карадж, а затем в Тегеране. С 2004 по 2014 года являлся первым заместителем председателя Верховного суда. После в течение двух лет - с 2015 по 2017 годах - занимал пост генерального прокурора Ирана. А в 2019 году возглавил судебную власть Ирана.

5. Возглавлял самую богатую благотворительную организацию в мусульманском мире.

6. Раиси дважды выдвигал свою кандидатуру на выборы президента Ирана. В 2017 года он проиграл реформатору Хасану Роухани. Его кандидатуру поддержали 38% против 57% у Роухани. В нынешних выборах Роухани после 2 сроков уже не участвовал.

7. На нынешних выборах кандидатуру Ибрагима Раиси официально поддержал ряд объединений, имеющих вес в иранском обществе, среди них - Совет альянса исламских революционных сил, Фронт стабильности Исламской революции, Совет фундаменталистского единства и Коалиция национального единства. Кроме того, по утверждениям иранских СМИ, реальных конкурентов у Раиси на этих выборах не было. Бывший президент Роухани по истечению двух сроков выдвигать свою кандидатуру не мог.

8. Аналитики полагают, что в будущем Ибрагим Раиси может стать преемником 82-летнего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В свое время Хаменеи также был избран президентом республики на два срока с 1981 по 1989 года.

9. С 2019 года Ибрагим Раиси находится под санкциями США.

10. Раиси называют консерватором и противником радикальных реформ. Ожидается, что в своей внутренней политике он сконцентрируется на борьбе с коррупцией. А во внешней - продолжит развитие существующей линии. Так, следует ожидать все новой борьбы за влияние на Ближнем Востоке. Кроме того, эксперты полагают, что это может негативно отразиться на восстановлении ядерной сделки с США.