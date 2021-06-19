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Общество19 июня 2021 17:15

Представляем новый сезон программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен»

Подростки обсуждают без взрослых самые важные для себя темы
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Спикеры программы: дети, родители и эксперты.

Спикеры программы: дети, родители и эксперты.

Спикеры программы: дети, родители и эксперты. Сегодня в эфире специальный гость: Анастасия Пономаренко, практикующий психолог, преподаватель Московского института психоанализа, писатель

Ведущие: Петр Безменов, Юлия Голдовская и Анджелина Трошина

Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания @institut_vospitaniya при поддержке Министерства просвещения РФ.

#ИнститутВоспитания #Институтдетства

Ссылка на все выпуски программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен»

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