Представляем новый сезон программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен»

Спикеры программы: дети, родители и эксперты.
Спикеры программы: дети, родители и эксперты. Сегодня в эфире специальный гость: Анастасия Пономаренко, практикующий психолог, преподаватель Московского института психоанализа, писатель
Ведущие: Петр Безменов, Юлия Голдовская и Анджелина Трошина
Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания @institut_vospitaniya при поддержке Министерства просвещения РФ.
#ИнститутВоспитания #Институтдетства
Ссылка на все выпуски программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен»