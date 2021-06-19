В Киеве разработали план, как обмануть Россию и вступить в НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото: REUTERS

Кардинал подвел галантерейщика. Джо Байден снял санкции с оператора «Северного потока -2». В Киеве по этому поводу возмутились, мол, как же так. И если раньше, подобно господину Бонасье из известного кино восклицали: «Галантерейщик и кардинал – это сила!» - то теперь поняли, что на кардинала нет уже никакой надежды. Более того, кардинал, похоже, договорился с герцогом Букингемским (в данном случае – с Германией) и решил не злить его попусту, создавая угрозу союзническим отношениям.

И галантерейщик решил образовать союз с другими галантерейщиками. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с руководителем дипломатического ведомства Польши Збигневом Рау, чтобы достичь договоренностей о совместном противостоянии «Северному потоку – 2». И достиг-таки. О чем с гордостью отчитался на сайте МИД Незалежной.

Европе, правда, сейчас немного не до союза Польши и Украины, потому что газа в хранилищах катастрофически не хватает, а заполнять ПХГ перед грядущей зимой надо. И чем раньше «СП-2» вступит в строй, тем лучше – газа будет больше, а цены станут ниже. США, кстати, тоже не очень спешат поделиться с Европой своим СПГ, поскольку весь газ направляют в Азию, где цены выше раза в полтора, чем в Европе.

Эх, если бы Украина вступила в НАТО, всё было бы совсем иначе – уверены сейчас в Киеве. Но даже последний саммит Северо-Атлантического альянса, на который Зеленский и его соратники возлагали столько надежд, не оправдал их ожиданий. Украину не только не женили, но и даже помолвку с ней (в виде предоставления ПДЧ) не объявили.

Но в Незалежной не унывают. Они придумали теперь новый план «г» или план «Д» или еще какую букву вспомнили. Украинцы же не зря считают себя самыми хитрыми на свете. И вот эксперт киевского Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко придумал гениальную, по его мнению, трехходовую комбинацию, которой поделился в интервью журналу «Країна».

- Риторика, мол, мы страна, которая отражает российскую агрессию и защищает всю Европу, давно не работает. Надо рационально оценить свою роль в региональной системе безопасности и ценность как союзника. Если Украина станет членом НАТО, каждое государство-член встанет перед выбором: воевать с Россией или поставить крест на Альянсе. Этот выбор ни для кого не является привлекательным. Поэтому вероятность не только вступления, а любой формализации отношений низкая, - совершенно резонно и разумно констатировал он и предложил свой путь попадания в НАТО. - Парадоксально, но нам надо уменьшить градус напряжения в отношениях с Россией. В состоянии открытого вооруженного противостояния Украина слишком опасна. Если выйдем с РФ на временный компромисс и замораживание конфликта, хотя бы как в Грузии, шансы на сближение с НАТО возрастут.

Я даже представил себе, как он хитро-хитро прищурился, выкладывая опешившему журналисту свой рецепт. Потому что украинец хитрый… Обратите внимание на словосочетание «временный компромисс».

То есть трехходовка, как она есть. Шаг первый – временно задружиться с Россией. Шаг второй – вступить в НАТО. Шаг третий – после этого уже начать воевать с Россией и втянуть страны НАТО в этот конфликт. Ну такие хитрецы, никто не разгадает замысел пограничного разумом «украинского гения». Сильно отличающегося не только от «сумрачного немецкого», но и от всех остальных нормальных в мире. И ведь они реально думают, что смогут всех обмануть. А когда в очередной раз не получится, они обидятся, как ребенок, у которого отобрали конфетку.

Ребята, вы даже в подготовительный класс начальной школы в политике еще не готовы пойти, тогда почему вы всех меряете по себе? Или умнеть на Украине нельзя, потому что, если среди местных националистов-радикалов вдруг выступишь с позиций логики, здравого смысла и разума, то за русского посчитают?