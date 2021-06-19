Тайна фитнес-трекера: В Греции полиция раскрыла жестокое убийство 20-летней британки благодаря аксессуару

Бибиса Анагностопулоса арестовали по подозрению в убийстве жены. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британка Кэролайн Крауч познакомилась с греком Бабисом Анагностопулосом во время каникул. Девушке, потерявшей голову от красавца-пилота, в тот момент еще не исполнилось и 18 лет. Дождавшись совершеннолетия Кэролайн, пара в 2018 году поженилась. Только о счастливой семейной жизни на берегу Эгейского моря, которой грезила британка, стоило забыть: жизнь Кэролайн превратилась в кромешный ад, пишет The Daily Mail.

Все началось безобидно: бытовые споры, конфликты и ругань. Только причиной всякий раз становился страх мужа, что рано или поздно жена его бросит. В какой-то момент изнуряющие скандалы заставили Кэролайн на самом деле задумываться о разводе. Но в конце 2019 года пара узнала, что ждет ребенка. Тогда у девушки мелькнула надежда, что с появлением дочери муж опомнится и перестанет ее изводить.

«Я не хочу, чтобы мой ребенок рос без родителей», - написала тогда в своем дневнике Кэролайн.

«ДЕНЬ, КОГДА Я РЕШИЛА УЙТИ»

Во время беременности у Кэролайн случился серьезный скандал с супругом, когда между ними завязалась потасовка.

«Я ударила его, начала сыпать в его адрес проклятия, а он взял и сломал дверь. Все, чего я хотела, чтобы он спросил, как я себя чувствую с утра. А я проснулась уставшей и обессиленной», - написала в тот день Кэролайн.

«Я подумываю об отъезде. Подумываю, чтобы перебраться к сестре. Не знаю, смогу ли я продолжить жить с Баби. Я люблю его так сильно, что не могу бросить его, даже если эти отношения для меня болезненны».

Гормональные качели продолжали подтачивать отношения в семье.

«Я накричала на него, ударила и сказала, что не хочу носить нашего общего ребенка… Мне плохо, я жутко расстроена, я знаю, что он никогда не обидит моего ребенка. Моя любовь к дочке сильнее всего на свете».

Малышка Лидия появилась на свет в июне 2020 года, а через месяц после этого Кэролайн оставила в дневнике следующую запись: «Сегодня день, когда моей малышке исполнился месяц. А также день, когда я сказала Баби, что хочу уйти… Чувствую себя ужасно».

Трагедия разыгралась в доме семьи в Афинах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ТАЙНА ФИТНЕС-ТРЕКЕРА

После этого разговора Кэролайн все-таки не ушла от мужа. Ее слова подействовали на Бабиса, он просил прощения и на первый взгляд исправился, перестал изводить супругу. Но, как оказалось, затаил обиду на жену.

Почти через год, 12 мая Грецию потрясла страшная трагедия: трое грабителей ворвались в дом Кэролайн и Бабиса, связали их, угрожали пристрелить их 11-месячную дочку. В результате нападения преступники задушили сопротивлявшуюся британку, а затем сбежали с 10 тысячами фунтов. Общественность сочувствовала вдовцу, оставшемуся в одиночку с маленькой Лидией.

Следователи начали расследование, банда злоумышленников была объявлена в розыск. Только эти усилия оказались напрасны, правда лежала на поверхности. При детализации данных фитнес-браслета Кэролайн в день трагедии стало известно, что британка умерла задолго до предполагаемого нападения неизвестных преступников. А вот телефон Бабиса показал, что вместо того, чтобы быть привязанным к кровати, он всю ночь бегал с чердака в подвал и обратно. Более того, в час ночи кто-то удалил все данные камеры видеонаблюдения - за несколько часов до того, как, по словам грека, произошло нападение.

Бибис задушил жену подушкой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

УБИЙСТВО РАДИ ДОЧЕРИ

Все эти доказательства заставили полицию пересмотреть показания Бабиса. Следователи задержали «безутешного» вдовца сразу после поминальной службы, где он плакал, глядя на фото покойной супруги.

Полицейские действовали осторожно, они попросили Бабиса поехать с ними для опознания подозреваемого. Только в участке в Афинах Анагностопулосу сообщили, что он основной подозреваемый по делу об убийстве Кэролайн Крауч.

- Я убил ее. Я расскажу вам все подробно, - сразу заявил мужчина.

- Он сообщил, что в тот день поссорился с Кэролайн, пока он был на первом этаже, а супруга на чердаке они перебрасывались обвинительными сообщениями, - рассказал журналистам старший следователь. - Когда Кэролайн написала ему, что он дурак, Бабис потерял самообладание. Он отключил камеру видеонаблюдения в доме и отправился на чердак, где у них продолжился скандал. В момент ссоры он толкнул жену на кровать и задушил подушкой. После этого Бабис взял их собаку хаски, отвез в пригород Афин и утопил.

По его словам, он выдумал историю с ограблением ради того, чтобы защитить свою дочь.

Теперь же неизвестно, как сложится судьба годовалой Лидии. Власти не говорят, будет ли она передана на попечение социальным службам или ее передадут родителям погибшей Кэролайн Крауч. В любом случае, если суд признает Анагностопулоса виновным, ему грозит пожизненное заключение.