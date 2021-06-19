На съезде «Единой России» показали новые лица Подмосковья

Владимир Путин на съезде "Единой России". Фото: er.ru

В субботу, 19 июня, на XX съезде «Единой России» секретарь генсовета партии Андрей Турчак представил списки кандидатов на выборы в Госдуму. Съезд открыл президент Владимир Путин. Обратившись к членам партии, глава государства призвал их ответственно отнестись к потребностям россиян и почувствовать, чем живет каждый гражданин страны. Тот факт, что, несмотря на пандемию, президент лично отправился на встречу с единороссами, говорит о многом. По крайне мере, однозначно указывает на то, насколько важной считает глава государства стартующую предвыборную кампанию.

Федеральный список «Единой России» на выборах возглавят кандидаты, давно заслужившие доверие людей - Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Анна Кузнецова. В списке единороссов вообще немало известных имен: легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов, олимпийская чемпионка Ирина Роднина, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова или, например, музыкант Денис Майданов, переигравший на праймериз всех конкурентов в Одинцовском одномандатном избирательном округе. Присутствие среди кандидатов популярных личностей вполне понятно: они – «медийные лица», близкие и понятные электорату люди, готовые донести идеи «Единой России» до каждого избирателя.

Одной из главных особенностей партийного списка лидеров праймериз, почти наполовину состоящего из новых лиц, эксперты называют курс на усиление Госдумы опытными специалистами в разных сферах экономики. Это руководители крупных предприятий, опытные управленцы, хорошо знающие ситуацию изнутри и готовые менять законы так, чтобы они реально работали на повышение эффективности экономической политики государства.

Один из таких кандидатов – руководитель группы компаний «Садовое кольцо» Сергей Колунов, выдвигающийся от «Единой России» по Красногорскому избирательному округу Московской области. Не являясь единороссом, он, тем не менее, очень убедительно победил на недавних праймериз. В свои 48 лет Колунов возглавляет одну из крупнейших строительных компаний России. На его счету немало громких социальных проектов. Он занимался реализацией подмосковной программы расселения ветхого фонда, решал проблемы обманутых дольщиков в Уфе.

Сергей Колунов давно увлечен благотворительностью, среди его социальных проектов - поддержка фонда помощи детям-инвалидам «Милосердие», организация детского музыкального конкурса «7 нот Подмосковья», шефство над знаменитым театром-студией «Непоседы», проведение благотворительных акций для детей «Серебряные нити желаний». Бизнесмен женат, как он сам утверждает, «один раз и на всю жизнь». Сыну 23 года.

По словам Колунова, он идет в Госдуму, чтобы использовать свой накопленный опыт практика в законотворческой деятельности и создании условий для повышения уровня жизни людей. Сейчас он вместе с жителями Красногорского избирательного округа составляет «дорожную карту» конкретных мер поддержки населения, включая в нее все те проблемы, о которых ему рассказывают на встречах избиратели.

Как отмечали единороссы в кулуарах съезда, комментируя победу на праймериз политических новичков - предпринимателей, именно такие стратегически мыслящие управленцы и нужны сегодня партии. Самодостаточные бизнесмены, открытые для людей и их нужд. Не требующие от государства вечных уступок и госконтрактов, но готовые бороться за дело. И менять те законы, которые очевидно вредят экономике.

Это яркий показатель того, что «Единая Россия» всерьез взяла курс на обновление. И потому прошедший съезд – явление знаковое.