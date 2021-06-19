В Москве горит склад пиротехники: «Громыхало так, что думали - война»

В Москве пожар на складе пиротехники. Фото: Кадр видео

Хлопок, ещё хлопок и следом целая серия в субботу, 19 июня, не на шутку перепугали жителей Лужнецкой набережной и соседних улиц. Только за первые пять минут в службу спасения позвонили больше 100 очевидцев. Все как один рассказывали о хлопках. А те кто находился ближе к месту ЧП, сообщали ещё и о странных искрах, напоминающих салют.

К месту ЧП, одноэтажному зданию на Лужнецкой набережной, оперативно приехали пожарные расчеты. Взрывы и хлопки в МЧС официально не подтверждают. По их данным - это банальный пожар.

Странные хлопки 19 июня не на шутку перепугали жителей Лужнецкой набережной и соседних улиц. Фото: Кадр видео

Произошло возгорание в одноэтажном здании складского помещения, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве. - По предварительным данным никто не пострадал.

Как стало известно «КП» от собственных источников в экстренных службах, горит склад пиротехники.

- Два пожарных вертолёта Московского авиационного центра вылетели по адресу Лужнецкая набережная 2/4 с4.Возгоранию присвоен второй ранг, - сообщили «КП» в пресс-службе ГО ЧСиПБ. - Для ликвидации огня вертолеты Ка-32А оборудованы специальным водосливным устройством ВСУ-5, с помощью которого пилоты могут сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн воды одновременно.

Горел склад пиротехники. Фото: Кадр видео

Тем временем в сети появились видео с места пожара. За кадром отчётливо слышны звуки взрывов. По словам очевидцев, в первые минуты люди были не на шутку напуганы.

Мы шли в магазин с мужем и услышали эти жуткие хлопки. Я испугалась и в первые минуты подумала, что это война, - рассказала «КП» очевидец Ольга Дудина.

Сейчас тушение пожара продолжается. Чтобы пожарным не мешали автомобили, движение в районе ЧП было перекрыто.

- С Фрунзенской набережной нельзя съехать на Лужнецкую набережную - движение перекрыто. Это связано с пожаром на Лужнецкой набережной. На месте работают оперативные службы. Выбирайте пути объезда, - предупредили в столичном Дептрансе.