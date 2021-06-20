Что будет с отложенными турами в Турцию, которые покупали в апреле и мае

Заезды на курорты Турции будут переносится. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией возобновляется с 22 июня. И сотни тысяч российских туристов смогут отдохнуть в столь полюбившимся им отелям Кемера, Антальи, Бодрума и Мармариса. Однако что будет с турами россиян, которые заплатили за отдых в Турции в апреле, мае и начале июня, но не смогли улететь из-за обострения ситуации с коронавирусом? Причем владельцев таких путевок значительное количество. Только на июнь (22 дня этого месяца Турция была закрыта), путевки приобрели 338 тысяч человек!

Рамиль Мифтахов, президент Ассоциации турагентств и туроператоров Татарстана заявил, что туристы, забронировавшие туры в апреле смогут полететь на отдых только в октябре, поскольку цены на эти месяцы сопоставимы. А если отпускники хотят воспользоваться своей путевкой сейчас, то необходимо доплачивать, поскольку цены в высокий сезон отличаются от апрельских.

Как на практике туркомпании будут решать ситуации с такими путевками? Какие существуют варианты? Об этом мы спросили Дарью Домостроеву, PR-директора компании «Интурист» (одного из крупных игроков рынка).

- В данный момент «Интурист» восстанавливает заявки тем туристам, которые не смогли вылететь в мае и июне, а кому–то еще и с прошлого года, - сказала Дарья kp.ru. - С 22 июня полетят рейсы из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, из других городов – с 23 июня. Список постоянно дополняется. Все туристы и турагенты, которые хотят улететь и отправить своих туристов в ближайшие дни на связи с со службами бронирования и клиентского сервиса туроператора.

Что касается доплат, то все зависит от того, в какие сроки туристы захотят поехать. В каждом случае этот вопрос решается индивидуально. Зависит от дат заезда, категории номера, состава туристов и политики отеля. Опять-таки часть туров покупалась по кампании раннего бронирования, где были самые низкие промо-тарифы, которых сейчас уже нет. Далеко не все турецкие отельеры будут готовы перенести майские и июньские туры на самые дорогие с точки зрения тарифов заезды в июле-августе и сентябре без доплат. Но в тех случаях, где это возможно, кто-то предпочтет взять туристов без доплат, чтобы обеспечить большую загрузку для отеля и выполнить свои обязательства.

Поэтому однозначного ответа дать не могу, в каждом случае вопрос решается индивидуально через личный кабинет агента. По переносам ранее общая практика была именно такая – апрельские и майские заезды переносятся без доплат на заезды в октябре (В Анталье в октябре средняя температура +28 +35). Сейчас рекомендуем всем туристам через свои агентства – уточнять информацию у туроператора. Таблицы с вариантами переносов по различным отелям у нас представлены в личных кабинетах агентств.

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