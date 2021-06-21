Военный историк Алексей Исаев: Францию смяла одна танковая группа, а на Киев немцы бросили две!

Советские войска попадали в окружение в июне-августе 41-го Фото: GLOBAL LOOK PRESS

22 июня 1941-го Германия без объявления войны напала на СССР.

Военный историк, кандидат исторических наук, автор ряда книг о том периоде, в том числе «Котлы 41-го», «Остановленный блицкриг» и «Десять мифов второй мировой», Алексей Исаев ответил на вопросы «КП» о причинах ставшего для нас страшным лета 41-го.

СМЕРТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ

- Наши полки, дивизии, даже армии попадали в окружение в июне-августе 41-го по чьей вине?

- Кто виноват в пяти котлах, в том числе самом страшном, Киевском? Виноваты немцы.

- А наши генералы?

- Ошибочно мнение, когда в событиях пытаются искать ошибки одной стороны. Успешнее «сыграли» немцы. У вермахта были танковые группы. Противник располагал превосходящими нас по организации танковыми войсками.

- Германия так грамотно рассредоточила их у советской границы?

- Да, они строили свои танковые силы, опираясь на опыт первой мировой, правильно его интерпретировав. И с начала 30-х годов создали танковые войска, которые на голову превосходили всех противников.

- Немцы учли перед нападением на нас опыт покорения других страны Европы?

- Да. Киевский котел окружали две танковые группы. И когда мы удивляемся нашим высоким потерям, надо понимать: для взятия Франции хватило одной танковой группы, а на один только Киев были брошены две!

- У гитлеровцев было превосходство и по танкам, и по самолетам, и по артиллерии?

- Конкретно под Киевом - да. Они смогли создать активное наличие подвижных войск. Что такое танковая группа? Это 150-200 тысяч человек, полностью моторизованных. И дело даже не в количестве танков.

- Они были высокотехнологичны — а мы нет?

- Да, к сентябрю 1941-го наши механизированные корпуса, имевшиеся в начале войны, были уничтожены. От советских танковых войск на тот момент остались ошметки. На уровень организации, соответствующей военному времени, вышли только к осени 1942-го года.

ГРОЗА НА ГРАНИЦЕ

- Верно ли, что из более чем 600 советских погранзастав только полсотни смогли держаться дольше, чем несколько дней?

- Надо правильно понимать смысл противодействия. Немцы наступали на широком фронте, но у них были направления главного удара. Погранзаставы — это люди, вооруженные легким стрелковым оружием. Тот, кто думает, что этим оружием можно остановить хотя бы танковый батальон — тот заблуждается. Там, где наступали моторизованные корпуса — погранзаставы «аннигилировались». Там, где наступали пехотные дивизии, располагавшие артиллерией калибром до 240 мм — с погранзаставами происходило то же самое. Ну а там, где были промежутки между наступающими общевойсковыми немецкими соединениями — там заставы еще могли держаться.

- У них была задача держаться до последнего патрона?

- Это не была задача застав. Препятствовать наступлению танков с пушками заставы по своей организационной структуре не могли физически. И стрелковые батальоны тоже не могли - не обладали достаточными возможностями.

В Заполярье, в Мурманске, пограничники смогли не пропустить финнов — потому что там не было наступления танков. А финны, испытывая определенные опасения, задержали действие немецких частей на своей территории.

- Кто мог препятствовать мощному танковому наступлению немцев — авиация, артиллерия танки?

- Средством наших пограничных округов стали собственные танки. Но они воевали в условиях превосходства противника в людях. На 100 дивизий вермахта в начале войны приходилось 40 дивизий Красной армии. Результат боестолкновений понятен. По численности дивизии Красной армии были не отмобилизованы – в них было до 10 тысяч человек вместо 14 тысяч. Немецкие дивизии были в штатах военного времени. Численность одной пехотной дивизии немцев — 16-20 тысяч человек - в зависимости от направления ее действия и усиления.

АТАКА И ОБОРОНА

- На направлении главных ударов превосходство немцев было подавляющим?

- Сокрушительным, в 7-8 раз. Под Сокалем, под Брестом, в Прибалтике — там, где наступали танковые группы вермахта, их превосходство было подавляющим. Ответом на это могли стать только удары наших механизированных корпусов. Ими и сдерживали немцев в промежутках между старой (1939 года – ред.) и новой границами Советского Союза.

- Как мы пытались спасти Минск, Одессу, Киев?

- Минск пал в первую неделю войны, Вильнюс — тоже. Наступление на Одессу немецких и румынских войск началось 2 июля.

- Лучшие силы немцы бросили в сторону Москвы?

- Да, в группе армий «Центр» у генерал-фельдмаршала фон Бока были лучшие силы. Ей ставилась самая важная задача — наступление на Московском направлении через Белоруссию и Смоленск. В группе армий «Север» генерал-фельдмаршала фон Лееба, наступавшая через Прибалтику на Ленинград, танковая группа была меньше по количеству, но сильнее и качественнее. В ее составе находилась элитная 1-я танковая дивизия, которая участвовала во французской компании. Они имели бронетранспортеры в количествах, которые были несопоставимы ни с какой другой группой или дивизией на фронте. А у групп армий «Юг» генерал-фельдмаршала фон Рунтштедта была только одна танковая группа. Но в ней не было ни одного танка чехословацкого производства. Осознавая сложности наступления первой танковой группы Клейста ей выделили только немецкую бронетехнику.

- В 1941-м мы потеряли в несколько раз больше людей чем немцы — почему, ведь наступающие обычно несут большие потери чем те, кто держит оборону?

- Наши потери в начальный период войны составили более 3.9 миллионов человек. Немецкие войска потеряли более 830 тысяч в тот период. Начальник генштаба немецких сухопутных войск Гальдер пользовался, конечно, достаточно сырыми данными. Но их позже пересчитывали, и порядок цифр был таков. Но вообще это заблуждение, что наступающие несут в три раза больше потери чем обороняющиеся. И что танки живут на поле боя 15 минут. Как показывает опыт военных конфликтов 20 века, успешно наступающая армия несет потери меньше, чем противник.

- Почему?

- Потому, что противник окружается и у него выбиваются все - вплоть до последнего ездового, связиста и повара. Это уровень тактический. Если штурмуют какой-то форт на высотах под Ленинградом - это одно. Немцы могли при штурме конкретного дота потерять в три раза больше, чем его гарнизон. Но в целом в наступлении группы армий, которая окружала и замыкала, например, какой-нибудь Лужский котел, потери наступающих оказывались меньше чем у тех кто оказался в обороне. Именно потому, что немцы собирали в плен в котле всех - до последнего тыловика

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