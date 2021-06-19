В России стало на 10 тысяч лейтенантов больше

Курсанты 35 военных вузов получат первые офицерские погоны в этом году. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Да, именно такое получило количество вчерашних курсантов 35 военных вузов получат первые офицерские погоны в этом году. Причем, среди них 260 выпускников-девушек. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков. А еще более 1 тысячи слушателей получат дипломы об окончании военных академий.

В армии и на флоте востребованы специалисты и со средним профессиональным образованием. В Минобороны России с 2009 года развернута такая подготовка. В этом году из 23 учебных заведений в Вооруженные силы направлено более 1 тысячи прапорщиков и мичманов, прошедших обучение по техническому, командному и другим профилям. Все они назначены на должности, связанные с эксплуатацией современного сложного вооружения, военной и специальной техники.

Состоялась торжественная церемония выпуска офицеров Военного института физической культуры. Она состоялась на соборной площади Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Дипломы об окончании вуза и нагрудные знаки о высшем образовании получил 101 лейтенант. 17 из них – курсанты Азербайджана, Казахстана, Армении, Анголы, Таджикистана и Руанды.