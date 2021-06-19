Больная раком четвертой стадии Светлана Крючкова: "Мне так страшно"

Светлана Крючкова вот уже шесть лет борется с онкологическим заболеванием. Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

Актриса Светлана Крючкова вот уже шесть лет борется с онкологическим заболеванием. Знаменитость сейчас одна. Сыновья артистки давно живут своей жизнью. Старший наследник звезды фильма "Большая перемена" обосновался во Франции, а младший собирается жениться на избраннице, с которой знаком 26 лет.

Светлана Крючкова в последнее время сильно тоскует по своим сыновьям. Актриса трижды была замужем. От второго супруга - кинооператора Юрия Векслер, снявшего фильмы "Семь невест ефрейтора Збруева", "Зимняя вишня", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", в 1981 году она родила сына Дмитрия. В браке с художником-декоратором Александром Молодцовым в 1990 году на свет появился сын Александр. Он носит фамилию мамы.

Сыновья Светланы Крючковой от разных мужей. Фото: кадр из программы "Привет, Андрей!" на канале "Россия 1"

Сейчас наследники Крючковой далеко от нее. Они давно выросли. У каждого своя жизнь. По словам Светланы Николаевны, ей печально осознавать тот факт, что с ней рядом нет тех, кого она любит. Знаменитость не скрывает, что боится одиночества и она боится стать никому не нужной. "Мне так страшно. Чувствую, что осталась одна. До смертного часа дойти вдвоем с мужем у меня не получилось", - поделилась артистка сокровенным в эфире программы "Привет, Андрей!" на канале "Россия 1".

Компанию Крючковой составляет лишь любимый кот. Именно питомец в 2015 году заставил звезду обратиться к медикам и пройти обследование, в результате которого ей диагностировали рак. "Были боли сильные, я ходила к врачам. Они проверяли, но говорили, что ничего нет страшного. И тут кот стал залезать на мое больное место. Ласкаясь ко мне, он все время ложился на одно и то же место, был нервным. Я попросила врачей найти причину, и они нашли - опухоль четвертой стадии размером в 15 сантиметров. Причем нашли не сразу, сначала анализы показывали, что все в порядке. Только после варварской биопсии без наркоза был поставлен диагноз, четвертая стадия", - отмечала Светлана Николаевна.

Артистка также сообщала, что, когда у нее нашли опухоль, она первым делом переписала завещание, а потом выбрала платье для погребения. "Первое, что я решила сделать - переписать завещание. После смерти часто появляются какие-то родственники, начинается дележка. У меня нет бриллиантов от поклонников, я все заработала сама и хотела, чтобы это досталось детям", - подчеркивала Крючкова.

Актриса понимала, что в ее ситуации можно надеяться только на чудо. "Лично от тебя ничего не зависит. Я даже написала письмо, в котором подробно рассказала, как должны вести себя близкие в случае моей смерти. Я запретила детям плакать, а еще вместе со своей массажисткой выбрала платье для последнего пути", - резюмировала Светлана Николаевна.