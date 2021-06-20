«Фарфоровая статуэтка»: Молодая жена Петросяна оголилась на Мальдивах

Татьяна Брухунова отправилась на Мальдивы. Фото: Инстаграм.

32-летняя супруга 75-летнего Евгения Петросяна отправилась в отпуск на Мальдивы. В Инстаграме Татьяна Брухунова призналась, что ждала этого отдыха два года. Полтора года назад супруга юмориста родила сына Вагана и не могла позволить себе совершить длительный перелет вместе с таким крохой. До сих пор звездное семейство отдыхало в Сочи. Но теперь малыш Ваган подрос, и Татьяна решилась отправиться в путешествие на экзотические острова.

По такому случаю супруга Петросяна поделилась на своей страничке ярким пляжным снимком. Обычно Татьяна одевается довольно сдержанно, как и подобает жене ветерана отечественной сцены, желающей соответствовать статусу своего почтенного мужа. Брухунова предпочитает носить длинные платья и свободные брючные костюмы. Но на Мальдивах жена артиста расслабилась и перешла на более легкомысленные наряды. Татьяна сфотографировалась в коротком летящем платье, оголившем ее ножки.

Молодая супруга Петросяна кокетливо оголила ножки. Фото: Инстаграм.

Подписчики обратили внимание на светлый цвет кожи супруги Петросяна. Они настоятельно рекомендуют ей пользоваться солнцезащитными средствами, чтобы не сгореть. «Прекрасный образ, вам все очень идет», «Хоть у кого-то нормальные живые фотки», «Как фарфоровая статуэтка», - пишут фолловеры в комментариях.

Брухунова рассказала, что свой пляжный наряд она шила на заказ. Платье всех цветов радуги жена комика дополнила дорогими аксессуарами - шлепками Dior и сумочкой Jacquemus. Евгений Ваганович – один их самых богатых артистов российской эстрады, и даже после развода с Еленой Степаненко на его счетах лежат миллиарды рублей. Юморист не ограничивает любимую жену в тратах, так что Татьяна может позволить себе любые дизайнерские вещи.

В Инстаграме супруга Петросяна часто делится фотографиями сына и отвечает на вопросы подписчиков. Фолловеры спорят, на кого похож Ваган – на маму или на папу. Оказалось, что 32-летняя Татьяна еще сама не определилась с этим вопросом. Молодая мама считает, что сын похож и на нее, и на Петросяна. По крайней мере, на вопрос подписчиков по поводу того, в кого пошел малыш, она ответила:

- Трудно сказать. Мне кажется, он симбиоз.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями в марте 2020 года. Супруги долго скрывали рождение наследника, пока сатирик в день своего 75-летия не похвастался в Инстаграме фотографией шестимесячного Вагана. Петросян и Брухунова поженились в декабре 2019 года, уже перед самым появлением ребенка на свет.

Ради отношений с молодой помощницей Евгений Петросян развелся со своей четвертой женой Еленой Степаненко. Супруги прожили в браке 32 года, у них был плодотворный союз и на сцене, и в жизни. Степаненко и Петросян долго делили в суде совместно нажитое имущество, и лишь недавно завершили бракоразводный процесс.