В Японии на статую богини милосердия надели медицинскую маску

Идея с маской была придумана в ходе обсуждения вопроса о реконструкции монумента
Фото: REUTERS
Огромную медицинскую маску, сделанную из розовой сетчатой ткани, закрепили на лице Каннон – буддийской богини милосердия.
Для того, чтобы выполнить задумку, четырем рабочим понадобилось более трех часов, сообщает BBC.
Статуя Каннон расположена в префектуре Фукусима, в храме Хококудзи Айдзу Бетсуин.
57-метровый монумент изображает богиню, держащую на руках младенца. Традиционно к ней обращаются за помощью в родах или защитой для новорожденных.
Статую воздвигли всего немногим более 30 лет назад, но недавно она была повреждена в результате землетрясения.
Идея с маской была придумана в ходе обсуждения вопроса о реконструкции монумента. Настоятель храма Такаоми Хориганэ считает, что маска на лице богини сподвигнет верующих чаще обращаться к ней с просьбами об окончании пандемии.
Имитацию медицинского изделия, размером примерно 3х4 метра, планируется оставить на статуе до окончания ситуации с коронавирусом.
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