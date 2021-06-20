В семью актера Ван Дамма вошла азербайджанская пианистка

В Интернет попали несколько фотографий с церемонии

34-летний Кристофер Ван Варенберг, сын известного актера Жан-Клода Ван Дамма, сообщил о браке с 21-летней азербайджанской пианисткой Суадой Гаджизаде.

Известно, что церемонию бракосочетания провели в Генконсульстве Азербайджана в Стамбуле, а от пышного торжества молодожены отказались из-за ситуации с пандемией.

В Интернет попали несколько фотографий с церемонии, а также короткое видео, на котором 60-летний Ван Дамм танцует со своей невесткой. Также в профилях Кристофера и Суады в Instagram появились отметки, что теперь они муж и жена.

Кристофер Ван Варенберг пошел по стопам своего отца и на данный момент снялся в полутора десятках картин, правда, до славы родителя ему очень далеко.

Суада Гаджизаде с детства занимается музыкой, выступала с государственным симфоническим оркестром Азербайджана, является лауреатом международных конкурсов, а ее имя вписано в Золотую книгу талантливой азербайджанской молодежи.

Примечательно, что практически до самого бракосочетания пара не афишировала свои отношения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ван Дамм уже 11 лет изменяет жене с любовницей Аленой Кавериной

Артист официально женат на актрисе Глэдис Португез, но давно живет с русскоязычной красоткой (подробнее)

Жан-Клод Ван Дамм передумал разводиться ради украинки Алены Кавериной

Звезда боевиков заявил, что они с женой — актрисой Глэдис Португез — прекратили бракоразводный процесс и снова любят друг друга (подробнее)