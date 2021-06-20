В семью актера Ван Дамма вошла азербайджанская пианистка

В Интернет попали несколько фотографий с церемонии
34-летний Кристофер Ван Варенберг, сын известного актера Жан-Клода Ван Дамма, сообщил о браке с 21-летней азербайджанской пианисткой Суадой Гаджизаде.
Известно, что церемонию бракосочетания провели в Генконсульстве Азербайджана в Стамбуле, а от пышного торжества молодожены отказались из-за ситуации с пандемией.
В Интернет попали несколько фотографий с церемонии, а также короткое видео, на котором 60-летний Ван Дамм танцует со своей невесткой. Также в профилях Кристофера и Суады в Instagram появились отметки, что теперь они муж и жена.
Кристофер Ван Варенберг пошел по стопам своего отца и на данный момент снялся в полутора десятках картин, правда, до славы родителя ему очень далеко.
Суада Гаджизаде с детства занимается музыкой, выступала с государственным симфоническим оркестром Азербайджана, является лауреатом международных конкурсов, а ее имя вписано в Золотую книгу талантливой азербайджанской молодежи.
Примечательно, что практически до самого бракосочетания пара не афишировала свои отношения.
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