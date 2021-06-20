Осьминогам тоже больно: В Британии обсуждают включение беспозвоночных в закон о защите животных

Борцы за права моллюсков утверждают, что эти животные «видят мир не так как мы», но, тем не менее, способны на чувства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ряд депутатов парламента Великобритании настаивает на включении в законопроект «О благополучии животных» головоногих моллюсков и лобстеров на том основании, что эти существа способны страдать и испытывать боль.

На данный момент в проект закона включены лишь позвоночные (например, рыбы), которые, по мнению отдельных британских законодателей, должны получить больше юридической защиты, сообщает BBC.

Борцы за права моллюсков утверждают, что эти животные «видят мир не так как мы», но, тем не менее, способны на чувства.

Авторы доклада сообщают, что в Великобритании ежегодно добывается примерно 420 миллионов морских беспозвоночных, и если они способны испытывать боль, то добывать их нужно с осторожностью.

На данный момент представители Ассоциации морских биологов проводят серьезное исследование, посвященное эмоциям каракатиц и осьминогов, результаты которого должны повлиять на судьбу законопроекта.

В Министерстве охраны природы Великобритании заявили, что гордятся самыми строгими в мире правилами по защите животных.

«Мы твердо намерены укреплять их и дальше, чтобы ни одно животное без причины не испытывало боли, стресса или страданий», – приводит BBC слова представителя ведомства.

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