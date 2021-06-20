Палата за 100 тысяч рублей: певицу МакSим спасают в клинике, где вылечили Надежду Бабкину

Певица МакSим госпитализирована в престижную частную медицинскую клинику Фото: GLOBAL LOOK PRESS

38-летняя певица МакSим была госпитализирована с вирусной пневмонией. Из-за серьезного поражения легких, низкой сатурации (уровень насыщения крови кислородом) Марину ввели на несколько суток в искусственную кому. В данной ситуации медикаментозный сон помогает пережить жизнеугрожающее состояние, снижает нагрузку на организм, предотвращает кислородное голодание. Так как кислородотерапия и неинвазивная вентиляция не помогали - Марину подключили к ИВЛ. Близкие звезды верят в хорошие прогнозы докторов.

Госпитализировали МакSим в стационар 15 июня. Врача певица вызвала, так как высокая температура держалась уже несколько дней, симптомы простуды и самочувствие ухудшались. Госпитализировали звезду в ту самую клинику, где спасли от коронавирусной пневмонии Надежду Бабкину. Здесь работают опытные врачи, есть современное оборудование, круглосуточно работает медицинский штаб по коронавирусу. Госпитализация в клинику возможна и по ОМС, если пациента привозит городская «Скорая». Но звездные пациенты чаще всего лечатся за наличный расчет. Цены не малые, но и условия приличные, главное - медпомощь на высшем уровне.

Тесты на коронавирус у МакSим отрицательные, у нее диагностировали вирусную пневмонию. Однако и у Надежды Бабкиной с таким же диагнозом прошлой весной тесты давали отрицательный результат на коронавирус, а потом анализы показали наличие антител к COVID-19.

До перевода в реанимацию певица находилась в индивидуальной палате Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Платная госпитализация осуществляется в данной частной медицинской клинике по депозиту. Две недели в одноместной палате по программе «лечение внебольничной пневмонии, включая COVID-19» стоят 700 тыс. руб. Если выбирать палату «люкс» в «Вип-отделении», то цена за две недели уже 1 миллион рублей. Один койко-день в палате «люкс» в «Вип-отделении» инфекционного стационара стоит 100 тысяч рублей, а в обычной одноместной палате на 30 тысяч дешевле.

Однако эти суммы в инфекционном стационаре не включают дни, проведенные в реанимации – так что стоимость лечения будет еще выше. Однако сейчас главное – здоровье певицы. Жизнь МакSим спасают опытные врачи, которые дают оптимистичные прогнозы.

Ситуация осложняется тем, что организм артистки ослаблен: два года назад она попала в аварию, были проблемы с сосудами, после чего певица лечилась от алкогольной зависимости. Она смогла вернуться к выступлениям.

МакSим в 38-й день рождения 10 июня 2021 года в Москве открыла свою школу искусств. Заверила, что накануне провела тест на коронавирус – он показал отрицательный результат. На следующий день женщина впервые почувствовала симптомы простуды. Певица в первый день госпитализации сообщила в соцсетях: «11 июня начала чувствовать симптомы простуды, сделала срочный тест, который снова показал отрицательный результат. Приняла решение не отменять концерт из-за простуды. Поэтому, как написали во многих пабликах - я выглядела уставшей. Выступала я на сцене уже с температурой 39». МакSим пела перед зрителями в Казани с высокой температурой, а 15 июня ее госпитализировали – при поступлении в клинику КТ показало поражение легких 40%. Затем поражение легких выросло.

«В команде Марины никто не был привит. Сама она планировала, но не сделали прививку. Лечится в хорошей клинике, где спасли еще в первую волну многих людей. Вспомните хотя бы историю Надежды Бабкиной! Так что настроены все оптимистично!» - рассказали kp.ru коллеги артистки.

Продюсер МакSим Маргарита Соколова сама госпитализирована с коронавирусом и переживает за свою артистку – врачи сообщили, что в медикаментозный сон певицу ввели на несколько дней. Состояние в тот момент ухудшилось из-за того, что поражение легких выросло. Чтобы предотвратить острую дыхательную недостаточность звезду более суток назад подключили к аппарату ИВЛ. Артистку будут постепенно выводить из искусственной комы, наблюдая за реакцией организма на лечение и корректируя его.

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