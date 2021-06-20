Единая Россия выдвинула на выборы ярких общественников и авторитетных управленцев

На съезде ЕР выступил Владимир Путин. Фото: Михаил Гончаров

Съезд прошел 19 июня в столичном «Экспоцентре». Количество участников пришлось сильно сократить из-за обострившейся пандемической ситуации. А тем делегатам, кто был заявлен, пропуском служила свежая справка ПЦР. Впрочем, кто не успел (их были единицы), тот не опоздал: на входе в зал пленарных заседаний дежурили медики, готовые провести экспресс-тест.

В кулуарах съезда было много знакомых лиц, политиков со стажем. И немало было молодых людей, у которых еще нет опыта политической деятельности, но есть готовность к предвыборной борьбе. Какой у них потенциал? Об этом мне рассказал трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Госдумы Александр Карелин:

-Каждый из них уже доказал свою состоятельность, став лауреатом разных конкурсов, например, таких, как «Лидеры России». Сейчас они шагнули дальше - на более сложный уровень. И мы видим, что они - настоящие, а не назначенные лидеры. Это очень интересные, «незашлакованные», уверенные в себе ребята, которые способны вести за собой. , - сказал Александр Карелин.

Александр Карелин (слева) оценил потенциал молодых кандидатов. Фото: Михаил Гончаров

Съезд открыл президент Владимир Путин, который в начале своего выступления сказал о необходимости партийного обновления и роли молодежи в этом процессе. -Выдвижение на самые ответственные направления работы молодых людей, доказавших свою самостоятельность, ответственность в волонтерской и общественной деятельности, в госуправлении, бизнесе, социальной сфере и науке должно быть для партии одной из самых ключевых задач. Потому что речь идет о будущем России, о преемственности в ее развитии, - отметил Владимир Путин, подчеркнув, что партия становится сильнее, живее, эффективнее, что в ее рядах будет еще больше неравнодушных, ярких, деятельных людей – тех, кто знает о проблемах граждан по собственному опыту.

При этом глава государства выразил убежденность, что списке кандидатов должны быть как политические тяжеловесы, так и относительно новые люди, которые «представляют наиболее важные направления нашей жизни». И предложил пять кандидатур в федеральный список «Единой России» на выборы. Это министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

По мнению руководителя Политической экспертной группы Константина Калачёва, эти кандидаты точно отражают запросы граждан страны на увеличение мер социальной защиты, поддержку семьи, материнства и детства, улучшение качества здравоохранения и образования.

- Два самых популярных министра, символ медицины и борьбы с пандемией, символ защиты детей, человек, представляющий образ будущего - это команда профессионалов, уже добившиеся реальных успехов, - прокомментировал эксперт.

На съезде были озвучены главные направления работы партии. Это здравоохранение, образование, благосостояние граждан, социальные гарантии, реформирование оплаты труда в бюджетной сфере и другие.

Еще об одном важном направлении – экологическом - сказал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Ей посвящен отдельный раздел предвыборной программы.

- Нужно уделять особое внимание ликвидации свалок и рекультивации полигонов твердых коммунальных отходов, создавать эффективную инфраструктуру обращения с отходами, стимулировать использование вторичных ресурсов в различных отраслях экономики. Доля упаковки, которая подлежит переработке, должна приближаться сначала к 70%, потом, может быть, и к 85%. Такая работа ведется и сейчас, но это не снижает актуальности запроса на чистую окружающую среду и благоприятную экологию. Это вопрос благополучия, здоровья наших детей и близких, - отметил Дмитрий Медведев.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Фото: Михаил Гончаров

В завершение съезда его участники утвердили проект предвыборной программы, которая будет представлена в августе, и проголосовали за кандидатуры участников сентябрьских выборов. Их в списке «Единой России» - более 600 человек, среди которых - 49 глав регионов, волонтеры, общественники, врачи, учителя, аграрии, рабочие.