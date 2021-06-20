Иван Ургант: У меня не только глаза, я весь был на мокром месте!

Иван Ургант в образе Сергея Довлатова

Футбол и прямой эфир

- Иван, ваше шоу по традиции переезжает в Санкт-Петербург перед тем, как уйти на каникулы. Чем собираетесь удивлять?

- Главное, это отличные гости. Не хочется сглазить, но если ничего не поменяется, мы ждем Велерия Гергиева, Льва Додина, Юрия Шевчука, Николая Цискаридзе, весь актерский состав фильма «Майор Гром», к радости моей средней дочери. Татьяна Буланова, Александр Баширов.. Будут еще сюрпризы и блестящие музыкальные номера.

- В связи с обострением коронавируса зрители будут в студии?

- Не могу дать никаких гарантий. Совершенно точно мы будем следовать законам и рекомендациям страны и города. Очень хотелось бы видеть полный зал, но я не из тех, кто не верит в опасность коронавируса и не хочу подвергать опасности наших горячо любимых зрителей.

У нас планируется шахматная рассадка, все будут в масках, как собственно и в Москве, мы соблюдаем все возможные способы дистанцирования. Но даже если кому-то по каким-то причинам не удастся попасть на съемки, все равно будет ощущение, что мы здесь - Санкт-Петербурге. Первая передача выйдет в прямом эфире, а я прямой эфир очень люблю. Мы выйдем сразу после матча Россия-Дания на Первом канале. В этой игре решится судьба сборной России.

- Букмекеры не слишком высоко оценивают шансы нашей команды на победу. После, не дай бог, поражения зайдет веселая передача?

- Ох уж эти букмекеры! Когда наша сборная выигрывает, мы радуемся. Когда проигрывает, мы радуемся тому, что у нас есть начало для монолога.

Самое главное, результат совершенно не меняет отношение к нашей сборной, ведь другой-то у нас нет. Мы все равно ребят любим, поддерживаем и за них болеем.

Оживить фотографии

- В ролике, посвященном вашему переезду в Питер, Митя Хрусталев читает стихи в образе Иосифа Бродского, вы строки Сергея Довлатова, Александр Гудков - Анны Ахматовой. Как пришла в голову эта идея?

- Мы вспомнили разговоры Бродского и Рейна в Венеции и подумалось, что было бы смешно, если бы я был Рейном, а Митя Бродским. А потом мы решили взять и оживить фотографии наших горячо любимых петербуржцев, скорее даже ленинградцев. Тут же вспомнилась знаменитая фотография Иосифа Бродского с котом, как мне кажется, авторства Марианны Волковой. И фото Сергея Довлатова Нины Аловерт, которое и так все время стоит у меня перед глазами. А образ Анны Андреевны со свойственным ему талантом и тонкостью воплотил Александр Гудков.

- Манера, в которой Иосиф Бродский читает свои стихи у современной молодежи может вызвать недоумение, даже смех. Не боитесь глумления над любимым поэтом?

- Меня исполнение Бродским его стихов не смешит, у меня в голове все это сочетается, складывается. Но Бродский же не чтец. Думается, что Михаил Казаков читал его стихи значительно лучше, чем сам Бродский.

Самое главное раскрыть книгу с его стихами и почитать самому. На мой взгляд, сила поэзии в том, что ты можешь читать стихи своим собственным внутренним голосом.

Если видео с Бродским довольно много, то с Довлатовым совсем мало. Зато много аудио, так как он работал на «Радио Свобода». Одна из моих любимых программ - его размышления на тему «что такое хамство» и почему в русском языке слово «хамство» есть, а в английском, например, нет. Я настолько боготворил Довлатова, особенно в свой юношеский период, что даже помню момент, как впервые скачал видео с ним в интернете. Это было одно из моих первых путешествий по интернету. Кадры с Сергеем Довлатовым произвели на меня совершенно магическое впечатление, потому что я его представлял себе по фотографиям, а вот голоса его я никогда не слышал.

- В одной из последних программ вы сказали, что не любите Максима Горького. Правда не любите?

- Точно так же, как я не люблю Герцена. Когда к нам приходил Никита Михалков я сказал, что не люблю Герцена. Он спросил ну а что ты читал? Ну вот, говорю, «Былое и думы». Он переспрашивает: «Читал»? Я говорю: «Ну не читал».

Вот точно также и с Горьким. Ради красного словца я не пожалею и российскую литературу.

Хотя, что я вам вру. Я обожаю «Песнь о буревестнике» в исполнении собственного отца. Это еще одна веха в моем подростковом развитии.

Про оплодотворение коровы

- Внезапно выяснилось, что ваша программа заинтересовала неонацистов. Они, если верить соцсетям, ждали выпуска вашего шоу с номером 1488, так как для них эти цифры имеют какое-то значение. Вы в этот выпуск позвали Манижу. Специально подразнили?

- Нет, так совпало. Как мне объяснили боле молодые коллеги, эта история скорее была неким мемом, чем чем-то серьезным. Но пару довольно омерзительных комментариев я потом прочитал. Из чего я делаю вывод, что огонечек где-то теплится.

Обидно только то, что людей, которые выражают совершенно противозаконные, антигуманистические и человеконенавистнические взгляды никто не преследует. При том, что тех, кто высказывает несогласие с действующей исполнительной властью находят очень быстро. Если идет погоня за исторической справедливостью, за теми, кто ставит под сомнение различные исторические события в нашей стране, я бы предложил погоняться и за теми, кто явно и открыто разжигает ненависть и сеет вражду.

- Шоком года в «Вечернем Урганте» стал выпуск «Острого репортажа», когда Алла Михеева буквально своими руками на ферме занималась искусственным оплодотворением коровы. Даже вспоминать жутко...

- Да! Мы наконец-то сняли настоящий «Острый репортаж». Я сидел и у меня на мокром месте были не только глаза. Я весь был на мокром месте. Только выдающаяся журналистская смелость Аллы Михеевой позволила сделать то, что не каждый из нас рискнул бы.

Пора заботиться друг о друге

- Вы сами переболели коронавирусом. Но все равно вели шоу из дома. Как далось это решение? Были сомнения?

- Нет, мы сразу решили так сделать. И это было правильно, это дало передаче новый градус. Да и я по-новому взглянул на свой дом. Довольно странные ощущения от этой болезни. Если честно, я бы не хотел повторить этот опыт. И поэтому призываю всех быть бдительными и осторожными. Как минимум. А как максимум, найти в себе силы и сделать то, что делает весь мир, а именно прививку.

- В мае вы летали в Америку. Там другое отношение к ковиду?

- Совершенно другое. Сложно даже сравнивать. Стивен Колберт, который был у нас в программе несколько лет назад, вышел в студию со зрителями только сейчас, он сидел у себя дома полтора года, даже не в Нью-Йорке, а в Южной Каролине. И к нему пришел Джон Стюарт, которого я тоже очень люблю, и они лично увиделись впервые за полтора года. Просто люди не считают себя вправе подвергать опасности окружающих. Но в силу этих мер государство выплачивало людям дотации. На улице если я снимал маску, мне тут же незнакомый человек говорил: наденьте, пожалуйста, маску. Без маски чувствуешь себя некомфортно. И никто не пытается обмануть систему, ведь речь идет об общей безопасности.

Если нужно отстоять очередь, все терпеливо ждут. Мы пошли в Метрополитен-музей на выставку графики Гойи. На всю выставку у нас ушло 13 минут. А в очереди мы отстояли полтора часа. И все потому, что люди заботятся друг о друге. Также как у нас, только в маске и на расстоянии.