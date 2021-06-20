Математика по Зеленскому: Как украинская армия стала сильнее в 572 раза, а врачам дадут денег, если найдут

Если следовать словам Зеленского, получается, что до сих пор в ВСУ был всего лишь один офицер Фото: REUTERS

Математику можно учить по-разному. Можно по Петерсону, можно по Гейдману. Можно изучать этническую математику, которая набирает обороты в США, и во главу этого метода поставлено не умение правильно решать задачи, уравнения и неравенства для получения правильного ответа, а способность дать хоть какой-то ответ. Но есть еще математика по Зеленскому. И это не известный ученый и педагог, а нынешний президент Украины. Который Владимир Александрович. Он же, по собственному признанию, «нелох».

Буквально в субботу нелох ошеломил всех, кто знаком с этой точной наукой хотя бы в пределах четырех знаний арифметики – сложения, вычитания, умножения и деления.

- Сегодня Вооруженные силы Украины становятся сильнее. Сильнее, минимум, в 572 раза. Ведь их ряды пополняют 572 молодых офицера! 572 образованных, хорошо подготовленных, умных и отважных патриотов Украины, - объявил он на весь мир, поздравляя выпускников Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с присвоением первого офицерского звания.

Если следовать словам Зеленского, получается, что до сих пор в ВСУ был всего лишь один офицер. Ну, ежели аж в 572 раза! Или же всего один образованный, хорошо подготовленный, умный и отважный, почему ВСУ стали во столько раз сильней. А остальные в это время что делали? Или просто не было офицеров? Или они не патриоты? В общем, столько вопросов без ответов, что голова кругом идет.

В памяти поневоле всплывают «Денискины рассказы» замечательного советского детского писателя Виктора Драгунского. Тот самый сюжет, где Дениска и Мишка исполняют куплеты на злобу дня:

Папа у Васи силен в математике.

Учится папа за Васю весь год.

Где это видано, где это слыхано?

Папа решает, а Вася сдает.

Васю на Вову заменить только, и все, как в книжке. Ой, как сейчас стыдно школьным учителям, которые Зеленского у доски мурыжили, требуя ответить таблицу умножения.

Впрочем, это еще не все, чем удивил Зеленский под занавес уходящей недели. В пятницу Офис президента Украины объявил, что Зеленский подписал Указ о повышении зарплаты врачам до 20 тысяч гривен. Все, особенно врачи так обрадовались, лояльные нынешней власти СМИ понесли благую весть в широкие народные массы. При этом, текст указа никто не видел. Кроме Зеленского, конечно, и того, кто его готовил. Одесский журналист Юрий Ткачев сразу заподозрил здесь что-то неладное. И, как оказалось, не зря. Когда текст указа стал доступен на сайте президента Украины, выяснилось, что… Впрочем, пусть лучше сам Ткачев скажет, что выяснилось.

- В итоге оказалось, что ничего повышать Зеленский не постановлял. Он поручил кабмину проработать вопрос о возможности повышения. В 2022 году. То есть решение о повышении принимать Кабмину. Деньги искать тоже кабмину. Но Зеленский зато «распорядился», - диагностирует Ткачев и иронизирует. - Идея, кстати, богатая. Предлагаю Зеленскому также распорядиться «проработать вопрос» продления суток до 28 часов, увеличения числа зубов во рту до 34. «Распорядиться проработать» и «распорядиться повысить» - это кстати две разные вещи. Можно же «проработать» и прийти к выводу, что получается, что не получается. Но это кабмин плохой же будет. А Зеленский-то - хороший. Он то - распорядился.

Гора (пусть и с большими, гигантскими преувеличениями) родила даже не мышь. Она родила «пшик». Потому как поручение реализуют только в том случае, ежели деньги найдут.

Это, конечно, несравнимо, но, например, Владимир Путин в субботу тоже раздал поручения. В частности, он поручил выделить:

- 50 млрд руб.— регионам на развитие и модернизацию общественного транспорта (сверх инфраструктурных кредитов);

- не менее 100 млрд руб.— на специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанную до 2026 года включительно;

- 30 млрд руб.— регионам на ремонт дорог;

- 150 млрд руб.— на модернизацию структур жизнеобеспечения;

- 20 млрд руб.— на очистку рек и внутренних морей России;

- 30 млрд руб.— на развитие среднего профессионального образования

И так далее. И ведь это поручено не поискать и постараться найти, а уже выделить. Потому что всё уже посчитано и известно, из каких источников брать средства. А если к математике относиться, как к «москальской лженауке», то поручения так и будут напоминать усилия старика и старухи пошукать по сусекам, чтобы набрать муки для колобка.

Сейчас на Украине очень многие злорадствуют по поводу стихии, обрушившейся на Крым. Зря злорадствуете, панове. Ущерб уже подсчитывается, Государство придет на помощь, всё расчистят, восстановят, Крым станет еще краше прежнего. Думаю, уже всё подсчитывается, в том числе и источники финансирования уже найдены. Но вот не дай Бог, природа ведь от политического строя не зависит, такое случилось при нахождении полуострова в составе Украины. Что бы получили крымчане? Указ Зеленского с поручением правительству пошукать гроши? Наверное, это был бы максимум усилий государственной власти. А потом развести руками и, как в анекдоте, грустно признаться: «Ну, не смогла я, не смогла». Как это, кстати, уже сейчас происходит, когда заливаемые ливнями и подтопленные украинские города остаются без всякой поддержки от Киева при ликвидации последствий стихийных бедствий.

Думаю, крымчане сейчас облегченно вздохнули, когда поняли, чего они избежали, проголосовав за Россию в 2014-м. Поскольку после стихийного бедствия их могло ждать гораздо более разрушительное – украинское государство. И бессмысленная и беспощадная украинская математика «по Зеленскому».

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