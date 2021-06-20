В Москве школьник получил тяжелое поражение легких из-за вейпа

EVALI - заболевание с летальным исходом в 2,4% случаев. Оно возникает вследствие употребления вейпов или электронных сигарет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

О вреде сигарет обычных и электронных эксперты говорят регулярно. Для тех, кто на слово не верит - реальный пример из практики столичных медиков. Врачи детской Морозовской больницы на днях буквально с того света вытащили 17-летного поклонника электронной сигареты, известной как вейп.

В больницу школьник попал в тяжелом состоянии. Подросток задыхался и был настолько слаб, что не мог даже ходить. В первые же часы у него диагностировали тяжелую дыхательную недостаточность. А чуть позже стали известны причины болезни.

- Медики одними из первых в России поставить подростку диагноз «EVALI» - легочное повреждение, ассоциированное с электронными сигаретами и продуктами вэйпинга.

За две недели до госпитализации у пациента постепенно нарастала одышка и кашель, отмечалось повышение температуры тела, рвота и боль в животе, сильное снижение веса (более 10 кг за 2-3 недели). В последние 1,5 месяца юноша активно употреблял вейпы, - рассказали сайту KP.ru в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Состояние парня было настолько тяжёлым, что его поместили в реанимацию и назначили кислородотерапию. Под аппаратом он провел больше двух недель.

- После подтверждения диагноза, в соответствии с протоколом лечения, была назначена патогенетическая терапия. Дополнительно к поддерживающей и инфузионной терапии были введены системные противовоспалительные препараты (гормоны), - рассказал Павел Бережанский, заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы, кандидат медицинских наук.

Только через три недели подросток пошел на поправку: перестал быть зависим от дотации кислорода, начал самостоятельно есть, разговаривать, ходить. Сейчас пациент уже выписан домой и продолжает лечение амбулаторно под наблюдением пульмонологов Морозовской больницы.

ДОСЬЕ "КП"

EVALI - заболевание с летальным исходом в 2,4% случаев. Оно возникает вследствие употребления вейпов или электронных сигарет. Вещества, входящие в их состав, повреждают поверхностную оболочку бронхиол и альвеол. Это приводит к тому, что часть легочной системы выключается из акта дыхания - нарушается газообмен в большом объеме легких и возникает дыхательная недостаточность (чувство нехватки воздуха, одышка, удушье). Заболевание впервые описано в США в 2019 году.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Из-за участившихся случаев заражения коронавирусом в Москве временно изменили правила плановой госпитализации. У пациентов будут проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией. Те, у кого имеются медицинские противопоказания к прививке, будут госпитализированы.

Новые правила оказания плановой медицинской помощи не распространяются на плановую госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также для оказания паллиативной помощи.

Экстренная медицинская помощь оказывается без исключения каждому жителю города независимо от его статуса вакцинации.

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