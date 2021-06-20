Американские СМИ утверждают: высокопоставленный перебежчик из Китая раскрыл тайну происхождения коронавируса

Намерение США расследовать происхождение вируса в КНР назвали политической игрой и попыткой свалить вину на других Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Невиданный по накалу политический скандал грозит взорвать американо-китайские отношения. Несколько изданий в США со ссылкой на оппозиционные китаеязычные СМИ, выходящие за пределами КНР, сообщили о том, что в Америку сбежал заместитель министра государственной безопасности Китая Дун Цзинвэй и попросил там политическое убежище. Побег он вместе с дочерью якобы осуществил через Гонконг еще в феврале этого года.

По информации новостного портала Daily Beast, этот самый высокопоставленный за всю историю КНР перебежчик передал Вашингтону данные об Уханьском институте вирусологии, свидетельствующие о том, что COVID-19 имеет искусственное происхождение и по недосмотру разработчиков вырвался из исследовательской лаборатории.

Однако, в сенсационной новости много тумана. Госдепартамент США отказался подтвердить факт бегства видного китайского чиновника. Молчат о нем и другие американские ведомства. Бывший сотрудник МИД КНР Хань Ляньчжао, сбежавший в Штаты еще в 1989 году, после событий на площади Тяньаньмэнь, утверждает, что на прошедшей в марте американо-китайской встрече на Аляске глава МИД Китая Ван И потребовал от Вашингтона вернуть Дун Цзинвэя, но госсекретарь США Энтони Блинкен ему отказал. Правда, никаких подтверждений этой информации из других источников нет.

С другой стороны, на официальном сайте министерства госбезопасности КНР с недавних пор перестали появляться данные о заместителях министра, включая Дун Цзинвэя.

Однако упоминается, что в недрах ведомства прошло масштабное антикоррупционное расследование. Бывший эксперт Пентагона и ЦРУ Николас Эфтимиадес назвал сообщения о бегстве китайского функционера «только слухами», заметив, что такое происходит регулярно в рамках информационной войны между Пекином и китайской оппозицией.

В то же время источники издания Spy Talk утверждают, что именно информация перебежчика заставила президента Джо Байдена начать расследование по поводу появления коронавируса. Весной он дал национальной разведке США 90 дней на то, чтобы выяснить правду. Срок истекает в конце июля.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад американской разведки уже сообщила, что трое сотрудников Института вирусологии Уханя тяжело заболели в ноябре 2019 года, до появления первых сообщений о коронавирусе нового типа.

Вместе с тем Всемирная организация здравоохранения опубликовала в марте полную версию доклада группы экспертов, которые посетили Ухань. Они посчитали гипотезу о том, что вирус распространился из-за утечки в лаборатории, «весьма маловероятной» и предположили, что он передался человеку от летучих мышей через другое животное.

Китай при этом неоднократно подчеркивал, что придерживается открытой и ответственной позиции на тему COVID-19. Намерение США расследовать происхождение вируса в КНР назвали политической игрой и попыткой свалить вину на других.

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