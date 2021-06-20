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Общество20 июня 2021 15:04

Глава Минтруда Антон Котяков: «За отказ от прививки сотрудника можно отстранить от работы без сохранения зарплаты»

Около десятка регионов России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
Евгений ПРОСКУРЯКОВ
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Глава Минтруда Антон Котяков

Глава Минтруда Антон Котяков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вслед за Москвой еще несколько регионов ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Края и области присоединяются к этому списку буквально в режиме онлайн. Одно из условий, которые вводят власти - многие организации обязаны вакцинировать не менее 60% сотрудников. Например, в Москве это компании, работающие в следующих отраслях:

- торговля,

- общественное питание,

- ЖКХ и энергетика,

- транспорт,

- образование,

- здравоохранение,

- соцзащита,

- салоны красоты и массажные салоны,

- фитнес-клубы,

- клиентские подразделения банков,

- театры, кинотеатры и концертные залы,

- почта,

- МФЦ.

Сотрудники, у которых есть противопоказания по состоянию здоровья, от прививки освобождаются.

Что грозит работникам, которые откажутся от вакцинации без уважительной причины? Об этом рассказал журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

- Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинации для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить, - рассказал глава Минтруда.

По словам Котякова, отстранение от работы вводится на тот период, пока в регионе действует постановление об обязательной вакцинации. При этом сотрудник лишается зарплаты на весь этот период. А вот увольнение работника за отказ от прививки, по словам министра, «в трудовом законодательстве не предусмотрено».

ЗНАЙ!

В каких регионах введена обязательная вакцинация

Информация на 20 июня 2021

Москва

Московская область

Санкт-Петербург

Ленинградская область

Тверская область

Тульская область

Кемеровская область

Сахалинская область

Ненецкий автономный округ

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