Геннадий Онищенко: Верьте врачам - они плохого не посоветуют!

Геннадий Онищенко Фото: Евгения ГУСЕВА

- Алло! С днем Святой Троицы! И - с Днем медицинского работника, дорогой Геннадий Григорьевич!

- Спасибо! И вас - с праздником!

- Спасибо большое! А можете трубочку поближе? И - пять призывов к слушателям и читателям, посетителям сайта «Комсомольская правда» в честь Дня медицинского работника со словами «Да здравствует!» и «Пусть крепнет!». Можете?

- Первомайские призывы, на которые вы сейчас ссылаетесь, немножко другие. А давайте мы наши - очеловечим.

- Хорошо. Очеловеченные призывы от Геннадия Онищенко.

- От Геннадия Григорьевича, вообще-то.

- От Геннадия Григорьевича, извините.

- Вы меня вечно пытаетесь (не слышно)

- Я же сказал…

- Первое.

Верьте врачам - они плохого не посоветуют!

И они вам это доказали своим беззаветным служением, а некоторые - потерей здоровья и жизни.

И эта вера нужна, прежде всего, вам. Не будет у вас веры, не будет успеха в лечении, Такова медицина, и на этом она стоит. Второе.

Берегите свое здоровье, потому что на 4/5 оно зависит от вас. И лишь на 20% - это уже забота врачей.

Третье.

Сделайте так, чтобы любой приход к врачу был только с профилактической целью, потому что посещение медицинского учреждения с болезнью – это ваше поражение.

- Ах, вот так? Три призыва.

- В наше время информационное пространство играет важную, а иногда решительно отрицательную роль во взаимодействии человека, гражданина и врача. Через этот канал льется много ложной, вредной и не способствующей сохранению здоровья информации.

- Ну, далеко не всегда.

- Четвёртый призыв

Научитесь дифференцировать (то есть, фильтровать. - А.Г.) медицинскую информацию. И всегда напрямую обращайтесь к медицинским работникам.

Пятое.

Традицией российского здравоохранения всегда была профилактика заболеваний. Хирурги в России говорят так: самая хорошая операция – это не сделанная операция. Не потому, что кто-то не захотел ее сделать, а потому, что в ней не было необходимости. Вот давайте будем руководствоваться этим девизом в своей жизни.

Будем беречь свое здоровье, здоровье своих детей и передадим эту привычку, эту культуру последующим поколениям россиян.

Всех с праздником!

- Ура! Спасибо вам огромное! И вас тоже - ещё раз с праздником, Геннадий Григорьевич!

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