Строительный кран, задевший ЛЭП во время работы, загорелся в Москве

На Киевском шоссе от столкновения с ЛЭП загорелся строительный кран. Фото: Кадр видео

Днем в воскресенье, 20 июня, в службу спасения поступил звонок с одной из строительных площадок на Киевском шоссе. Очагом возгорания стал строительный кран. Сейчас на месте находятся несколько пожарных расчетов. По предварительным данным, во время работ кран задел линию высоковольтных передач (ЛЭП), и именно удар тока спровоцировал возгорание.

- По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, - сообщили "Комсомольской правде" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

Окончательная информация о пострадавших поступит только после полной ликвидации возгорания. Известно, что в момент происшествия в кабине крана находился машинист. Тем временем на стройплощадку уже выехали следователи. После проверки станет известно, была ли нарушена техника безопасности.

Автомобильное движение на Киевском шоссе не перекрывали. Тем временем очевидцы уже выложили в сеть видеоролики с горящим строительным краном.

"Комсомольская правда" следит за развитием событий.

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