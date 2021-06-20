Даша – «стальная жемчужина»

Сообразив, что не может ходить и говорить, Даша не отчаялась, а научилась рисовать!

Едва родившись, Даша прослыла вундеркиндом: ходить и кататься на коньках начала одновременно, уже в два года отлично говорила и потихоньку читала, а вместо игрушек в магазине хватала пазлы, книжки и головоломки. Окружающие только таращили глаза: «У вас особенный ребенок!», родители гордились, а Даша была просто счастлива. Ее и по имени-то почти не звали - «мамина радость», «папина принцесса», «любимая младшая сестренка». Такие девочки формируются, как жемчужины в раковинах, и, по всем законам жанра, обречены вырасти сколь блестящими, столь же и беззащитными - не готовыми к трудностям. И, хочется думать, что, может, судьба, насылая на эту маленькую умницу беду, задумала не сломить ее, а просто сделать сильнее…

Даша ехала в машине с папой – самым аккуратным в мире водителем, тем более, когда на борту его «маленькая принцесса». Внезапно на большой скорости на встречку выскочил лихач. Авария была очень серьезной. Пострадали все, кто сидел в машине нарушителя и, увы, Даша. Детское кресло и ремни спасли девочке жизнь, но не уберегли от увечий.

Так малышка стала «особенным ребенком» уже совсем в другом смысле. После аварии она не могла говорить, половину тела парализовало. Кстати, тот самый, виновный в аварии лихач отделался очень легко – сломанный нос, два года условно и штраф в пользу лечения Даши полтора миллиона, которые он так и не выплатил. Можно, конечно, возмущаться и требовать справедливости – не платит, значит не раскаивается, и в таком случае, может, пересмотреть решение и посадить? Но кто будет этого добиваться, кто будет его искать? Расчет у этого бессовестного человека верный – не до того родителям троих детей, один из которых стал инвалидом.

И только одно хорошо - Даша оказалась «стальной жемчужинкой». Едва очухавшись после операций, она принялась искать себя в том, что сейчас возможно. Ноги не стоят – ладно, коньки подождут, есть руки… Одна рука не работает – тоже ерунда, кисточку можно держать и другой рукой. Так упорная девчонка открыла в себе талант к рисованию. Преподаватели говорят, что это именно талант, дар, и необходимо его развивать. Даша рисует очень яркие картины: много неба, света, солнца, цветов — всего того, по чему девочка сейчас очень скучает, потому что теперь редко бывает на улице – только по крайней необходимости. Дело в том, что старая коляска девочке мала - врачи категорически запрещают ездить в ней, так как девочка заваливается, горбится, а это сводит на нет всю реабилитацию.

Доктора убеждены в том, что Даша справится с последствиями аварии: «мозг ребенка пластичен, и функции поврежденных участков могу взять на себя любые другие — неповрежденные». Она уже заново научилась говорить, выполняет все упражнения и очень стремиться снова встать. Но для того, чтобы продолжать реабилитацию в полную силу, нужна коляска, на которую у многодетной семьи просто не остается средств.

- Чтобы водить Дашу к лучшим врачам, мы переехали из области в центр (Пермь) и снимаем квартиру – рассказывает мама. - Сами оплачиваем лечение и реабилитационные занятия. Папа работает сутками, я вожусь с Дашей. Плюс у нас же еще двое сыновей… Мы стараемся все решить сами, но просто надрываемся. Помогите, пожалуйста!

Стоимость коляски, которая необходима именно Даше — 189 000 рублей. Все вопросы можно задать координатору.

(499) 250-02-44 Татьяна - координатор

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