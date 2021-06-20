Звезды ТВ вспоминают создателя «Взгляда» Анатолия Лысенко: «Ему было уже очень тяжело ходить. Но он шел!»

20 июня, на 85-м году жизни умер создатель программы «Взгляд» Анатолий Лысенко. Фото: Иван ВИСЛОВ

В воскресенье, 20 июня, на 85-м году жизни умер создатель программы «Взгляд» и других ярких проектов на ТВ Анатолий Григорьевич Лысенко. Последнее время он был генеральным директором Общественного телевидения России. В пресс-службе телеканала сообщили причину смерти Лысенко: «после продолжительной болезни».

Анатолий Григорьевич болел, об этом знали в журналистских кругах, однако надеялись на лучшее. Не так давно легендарный тележурналист был в студии Сергея Брилева. Автор программы «Вести в субботу» Сергей Брилев говорит: «Умер Анатолий Григорьевич Лысенко. Смешной и жесткий. Вечно любопытный. Мудрый. Смелый. Невероятно творческий. Обожавший разницу между понятиями «программа» и «передача». Но создатель такой мега-программы, как «Взгляд». Я лично всегда буду помнить, как, завидев меня, ещё подростка, по сути, случайно оказавшегося в останкинской телестудии (году в 1988 или 1989-м), он вдруг попросил оператора навести на меня объектив. И заставил - глянуть в профессию. Спасибо! Когда не так давно он пришёл ко мне в студию, ему было уже очень тяжело ходить. Но он шел. Всю жизнь шёл. Светлая память. Молодец он был!»

Арина Шарапова часто общалась с Лысенко: «Мой дорогой Анатолий Григорьевич! У нас с вами было много разных идей, которые не были реализованы. Были и абсолютно отвязные. Что-то как-то не успели. Поток времени ускорился, наверное, поэтому. Наш Лысенко. Я скорблю».

Скорбит коллега мэтра Эдуард Сагалаев: «Ушёл мой близкий друг и соратник по телевидению, замечательный человек, умница, талант, блестящий профессионал, отец «Взгляда» и самых ярких проектов на ТВ. Толя, ты всегда будешь в моём сердце и в памяти. Глубочайшие соболезнования Вале, Марьяне и всем родным и близким, всем его друзьям».

Валя – Валентина Ефимовна, это вдова Анатолия Григорьевича, а Марьяна – дочь. Последний год к Лысенко часто обращались, чтобы связаться с его дочерью Марьяной. Марьяна Лысенко – главврач московской клинической больницы №52, где спасают людей с коронавирусной инфекцией. Появилась информация о том, что и Анатолий Григорьевич был заражен COVID-19 и последствия этого стали в том числе причиной смерти. Однако данную информацию коллеги Лысенко пока не подтвердили. Во время первого карантина, когда Марьяна «жила» на работе ее родители, муж и 18-летний сын обосновались на даче. Марьяна Анатольевна выбирала профессию подальше от публичности, но поближе к людям и о близких всегда заботилась.

А ее отец окружал вниманием коллег – помогал, советовал, направлял. Многие звезды ТВ считают Анатолия Григорьевича учителем, а он в шутку называл себя «полезным телеископаемым». Человек с энциклопедическими знаниями и огромным опытом, любил и пошутить, и байки потравить. На ТВ Лысенко проработал более 60 лет. Был и заместителем главного редактора Главной редакции программ для молодежи ЦТ, и параллельно автором сценария более 55 документальных фильмов. В 1987 году создал программу «Взгляд» и был ее руководителем, без него не было бы «Поля чудес» и других телепередач. В 1990-м году Анатолий Григорьевич возглавил ВГТРК, затем участвовал в создании телеканала ТВ-центр, был в совете директоров канала. С 2003 года Лысенков – президент международной академии телевидения и радио, с 2012 года – генеральный директор ОТР.

Вот как недавно заслуженный журналист Анатолий Лысенко ответил на вопрос о назначении современного ТВ: «Это очень сложный философский вопрос. Один мой знакомый сказал странную фразу: «Ты знаешь, телевидение сегодня – это единственное место, где мы собираемся семьей». Вы посмотрите, мы расползись. Я вчера видел потрясающую картину. Идут парень и девушка - держатся за ручку: она с телефоном, и он с телефоном, и разговаривают. Думаю, что не друг с другом, а каждый со своим. Мы расползлись, и телевидение сегодня – это та штука, которая должна собирать… Жизнь как-то раскидала, раздвинула людей, люди стали меньше общаться. И телевидение должно помогать общаться людям. Это первое. И второе. Может быть, я старомоден. Телевидение должно учить людей и воспитывать людей. Развлекать? Да, развлекать, показывать сериалы, конкурсные программы. Все это нужно. Но все-таки основное должно быть – воспитывать и учить людей. Нам этого сегодня не хватает».