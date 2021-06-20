Авиасообщение с Кипром возобновляется с 28 июня 2021: условия въезда для россиян

Авиасообщение с курортами Кипра открыто Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На днях Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом одобрил возобновление авиасообщения с целым рядом стран. Для отпускников в этом списке особой строкой стоит Кипр. Это популярное направление, до пандемии туда на отдых ежегодно летало около 800 тысяч россиян. Кипр и раньше готов был принять российских туристов, но напрямую улететь на остров, где по легенде родилась Афродита, было невозможно. Теперь авиарейсы в Ларнаку и Пафос снова появятся в расписании с 28 июня 2021 года.

Из Москвы в Ларнаку предусмотрены 4 рейса в неделю, из Москвы в Пафос - 3 рейса в неделю. Кроме того, на Кипр полетят самолеты и из регионов России.

Какими стали правила въезда в страну в 2021 году? По данным Ассоциации туроператоров России, для въезда в Кипр из России возможны два варианта:

- Если вы не прививались от COVID-19 необходимо предъявить результаты ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до вылета, Справка должна быть на английском языке). Кроме того, еще один ПЦР-тест необходимо сделать по прибытии в страну. За него придется заплатить.

- Перед вылетом на Кипр нужно заполнить в течение 24 часов специальную форму Cyprus Flight Pass.

- Если вы вакцинировались "Спутником V" то освобождаетесь от предоставления ПЦР-тестов.

Привитым россиянам перед поездкой на Кипр необходимо загрузить на платформу Cyprus Flight Pass копию свидетельства о вакцинации (на английском языке) и предоставить данные о вакцинации (название вакцины и даты прививок).

Кроме того, не стоит забывать, что по возвращении с отдыха домой туристам теперь необходимо сдать два ПЦР-теста. Помимо первичного тестирования на коронавирус (тест надо сделать и загрузить на Госуслуги в течение 72 часов с момента возвращения в РФ) сегодня требуется пройти повторное лабораторное обследование на COVID-19. Это нужно сделать в срок до 5 дней с момента въезда на территорию РФ. Результаты надо загрузить на портал Госуслуг через специальную форму .