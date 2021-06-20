Европейцы переходят на российские товары: Россия вошла в тройку главных поставщиков Евросоюза

Россия экспортирует в Европу в основном топливо и полезные ископаемые. Фото: Shutterstock

Европейцы все больше переходят на российские товары. А россияне - на европейские. Об этом гласят данные, которые на днях обнародовал Евростат - статистическая служба ЕС. Аналитики подбили итог внешней торговли Евросоюза за первый квартал 2021 года и сообщили: Россия вошла в тройку основных «поставщиков» Евросоюза. По данным Евростата, с января по апрель объем экспорта из России в Евросоюз составил 42,5 млрд евро – это на 12,4% больше, чем в первом квартале прошлого года. Главными же поставщиками Евросоюза остаются США и Китай – они отправили в Старый Свет товаров на 139,4 и 71,4 млрд евро соответственно.

Россия наращивает не только экспорт, но и импорт из стран ЕС. В первом квартале мы закупили в Европе товаров на 27,8 млрд евро – это на 7,3% больше, чем годом ранее.

Таким образом, европейцам мы продаем в полтора раза больше товаров, чем покупаем у них. Но говорить о возврате международной торговли к докризисному уровню пока рано. Так, в первом квартале 2019-го объем экспорта из России в Евросоюз составил 51,7 млрд евро – на 21% больше, чем в нынешнем году.

Таким образом, несмотря на пандемию, кризисы и санкции, Евросоюз остается главным торговым партнером России. По данным Федеральной таможенной службы, в I квартале на долю ЕС приходилось 35,4% российского товарооборота, на страны АТЭС (Китай, США, Япония и т. д.) - 34,1%.

Как рапортует таможня, «основой российского экспорта в январе-апреле 2021 года традиционно являлись топливно-энергетические товары»: их доля составила 52,1%. При этом экспорт нефти сократился, а продажи газа наоборот, выросли. Причем заметно: по данным Центробанка, в «натуральном выражении» экспорт газа из России в I квартале вырос на 7%, а доходы от его продажи увеличились на 44%, поскольку цены на голубое топливо подскочили почти вдвое. Случилось это из-за холодной зимы в Европе: запасы газа в хранилищах ЕС сократились, а следом взлетели и цены, и объемы поставок.

Впрочем, продаем мы не только газ и прочие полезные ископаемые. Доля продовольственных товаров в российском экспорте в I квартале составила 8,3% - столько же, сколько и год назад. А доля оборудования даже немного выросла – с 5,6% до 6,3%.

Что касается импорта, то здесь без особых изменений: если мы продаем в основном полезные ископаемые, то ввозим главным образом высокотехнологичные товары. По данным Федеральной таможенной службы, почти половина нашего импорта (49,6%) – это машины и оборудование.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Экспорт из России в ЕС

Экспорт из России в ЕС

Импорт из ЕС в Россию

Импорт из ЕС в Россию

По данным Евростата.

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