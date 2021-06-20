США готовят новые санкции для тех, кто работает над «Северным потоком-2»

США вновь пытаются остановить "Северный поток - 2" Фото: REUTERS

Не прошло и недели, как вот оно. В Белом доме заявили, что готовят новый пакет санкций в отношении компаний, связанных со строительством газопровода. А ведь только-только в Женеве беседовали Владимир Путин и Джо Байден и оставили очень приятное послевкусие после встречи.

Но нет, новая порция рестрикций уже на подходе. Причем, вводятся они, можно сказать на национальной почве. Потому что касаются исключительно российских компаний, но не европейских. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

- Вопрос в том, будем ли мы напрямую преследовать, используя полномочия по санкциям, наших европейских партнеров, союзников и друзей. Президент Байден сказал: я не готов этого сделать, но я готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве "Северного потока-2".

Впрочем, даже сами американцы понимают, серьезных последствий на стройку их меры не возымеют. Первая нитка трубопровода уже готова, вторая тоже на подходе. По последним данным газ может пойти в Европу по новой трубе уже к концу этого года.