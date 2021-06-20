Эдуард Сагалаев - об Анатолии Лысенко: Это - гений нашего ТВ. Он оставил нам шикарную школу

Анатолий Лысенко Фото: Иван ВИСЛОВ

- ...Эдуард Михайлович, не стало гендиректора ОТР Анатолия Лысенко.

- Это - гений отечественного ТВ. И даже этим далеко не исчерпано значение нашего выдающегося современника.

- Я два или три раза был в кабинете Анатолия Григорьевича, наблюдал за ним многие годы. И у меня ощущение - несмотря на то, что Лысенко был большим начальником, он оставался каким-то таким журналистом очень простым. Может, вот просто ровня. Такое слово есть… Как ему удавалось - в себе, в своей судьбе, в душе, в характере все это совместить?

Эдуард Сагалаев Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

- Он, конечно, был редким человеком.

И, в первую очередь, может, отличался тем, что был очень открытым, обаятельным и - да, простым в общении.

Но эта простота, она кажущаяся, конечно, потому что за ней стоит глубина и - мысли очень непростые.

Ему пришлось пережить несколько эпох. Анатолий Лысенко работал при Брежневе, при Горбачеве, при Ельцине, при Путине. Как-то находил язык с властью всегда, хотя никогда ничем не поступался… Человек с высоким чувством собственного достоинства, он никогда не унижался перед властью. Это тоже редкое очень качество.

И, вообще, он запомнился мне как человек очень талантливый. Он любил читать книги. Это была его страсть.

Мы вместе с ним работали в молодежной редакции, над программой «Взгляд», в частности. Ну, и над всеми другими программами. Спорили иногда, но все это было на дружеской основе. И потом могли выпить по пятьдесят грамм. И, обнявшись, выйти с работы.

И ещё он был очень доброжелательным человеком. Вот это тоже редкое качество.

- Вот школа Лысенко – она осталась же? Мне запомнился какой-то его магнетизм. Я участвовал в передачах, которые тоже Анатолий Григорьевич придумал: «Без ретуши», помните, да? Он туда собрал журналистов разных мастей, разных возрастов. И следил за тем, чтобы программа крен не давала ни в одну, ни в другую сторону. Школа Лысенко... Вот что с ней будет, если люди захотят учиться?

- Знаете, она - в многочисленных учениках Лысенко. И каждый из них не мог просто не перенять какие-то его качества. Один больше, другой меньше.

Например, Леонид Михайлович Млечин, один из его любимых учеников, очень талантливый историк, человек. И он работал с ним на ОТР вместе. И на ТВЦ. И Леонид Михайлович мог бы много рассказать о нем. Он тоже такой же - открытый и добрый.

- Я знаю. Я с ним был в командировках, да.

- Вот один из примеров просто. А таких много очень.

- Ясно... Очень, конечно, грустная эта история. Не верилось, что Анатолию Лысенко столько лет. Уже за 80. У него был взгляд, походка, почерк, привычки, манеры другого совершенно человека. Более молодого.

- Согласен. Большая потеря, конечно.

- Будем помнить.

- И я выражаю соболезнования большие его супруге, его дочери, внуку, всем его близким и друзьям.

- Наверное, и телезрителям и читателям, которые его помнят.

- Конечно. И телезрителям, и читателям, которых миллионы в нашей стране.

- Спасибо. Извините, что с такой темой. Берегите себя.

- Пока.