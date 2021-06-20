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Политика20 июня 2021 19:52

Великолепная пятерка и вратарь: Эксперты оценили список «Единой России» на грядущих выборах

По мнению политологов, он отвечает основным запросам избирателей
Игорь ЯКУНИНИгорь ЯКУНИН
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На съезде "Единой России" предложили "пятерку лидеров" на будущие выборы. Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

На съезде "Единой России" предложили "пятерку лидеров" на будущие выборы. Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

В первой пятерке, (а это традиционно самые сильные игроки и на льду, и в политике), предложенной Владимиром Путиным на съезде ЕР – министры обороны и иностранных дел Сергей Шойгу и Сергей Лавров, главврач знаменитой больницы в Коммунарке Денис Проценко и руководитель научно-образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, а также уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

- В преддверии выборов и среди элитных групп, и у электората запрос на обновление колоссальный, – полагает в комментарии ресурсу er.ru политолог Константин Комков, - В первой пятерке видим тех, кто защищает страну от внешних угроз, от пандемии, защищает новые проекты, которые ведут Россию в будущее и защищает нашу главную ценность – детей. Ни одного из них не сопровождают коррупционные скандалы, они живут ради страны.

- Пять человек - пять задач, - в целом согласен с коллегой гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, - Это оборона и международные отношения, медицина и наука, социальная проблематика. Пойдут ли министры или известный всей стране главврач на работу в Государственную думу – это уже решать им самим, ведь они важны и на своих нынешних местах…

Что касается обновление региональных списков, по мнению, например, господина Комкова, тут сработали и государственные, и партийные кадровые проекты. Что дало возможность ЕР привлечь и активных волонтеров, и ярких общественников, ставших свежим, в том числе достаточно молодым кадровым резервом для партии власти.

А Дмитрий Журавлев полагает, что единороссы продемонстрировали готовность к решению двух задач – политической и социальной, то есть и способность к обновлению, и усиление влияния обычных граждан. Ведь «привлечение тех, кто активно показал себя в борьбе с ковидом, в помощи людям -.важная часть именно для партии парламентского большинства».

Обращает на себя внимание и тот факт, что несколько десятков губернаторов возглавили территориальные группы на выборах в Госдуму.

- Именно этим людям при поддержке этой партии население в регионах оказало доверие, избрав их главами своих субъектов, - считает Дмитрий Журавлев, - Губернатор – это живое проявление работы партии на местах.

Политологи подчеркивают, что выступление главы государства на 20-м съезде ЕР и его инициатива по пятерке лидеров стало большим плюсом к электоральным возможностям единороссов, поскольку «доверие к президенту - психологическая основа российской политики».

Следует напомнить, что на субботнем съезде «Единой России» в Москве было выдвинуто более 600 кандидатов на сентябрьские выборы в Госдуму по одномандатным округам и территориальным группам. Основные направления предвыборной программы ЕР, обсудят и доработают в регионах с учетом мнений экспертов и предложений от граждан.

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