Трудное счастье певицы MaкSим: страшная авария, смерть ребенка и алкогольная зависимость

МакSим недавно отметила свое 38-летие Фото: Михаил ФРОЛОВ

В жизни певицы МакSим, казалось, только-только наступила белая полоса. Несколько месяцев назад она прервала годовое затворничество, откровенно признавшись, что все это время лечилась от алкоголизма. 10 июня артистка отметила 38-летие и наконец исполнила свою мечту: открыла в Москве собственную школу искусств. А буквально на следующий день Марина слегла с высокой температурой и вскоре попала в больницу с 40-процентным поражением легких. По злой иронии судьбы, певица собиралась вакцинироваться от коронавируса, но не успела...

Вот уже несколько суток звезда находится в искусственной коме и дышит с помощью аппарата ИВЛ. Однако, врачи настроены оптимистично: мол, ИВЛ - не приговор, и через три-четыре дня молодые и крепкие пациенты обычно выходят из медикаментозного сна. А хрупкая на первый взгляд МакSим, как отмечают поклонники, на самом деле - настоящий боец: редко кому удается вынести столько испытаний, сколько выпало на ее долю.

2014 год: рожала одна

В октябре 2014 года МакSим родила вторую дочь Машу, однако эта беременность была непростой. Бизнесмен Антон Петров, с которым певица состояла в отношениях, так и не сделал ей предложение руки и сердца. Хуже того: несмотря на общего ребенка, миллиардер попросту бросил Марину ради дочери депутата Госдумы. Из роддома артистка вернулась домой с малышкой на руках в статусе матери-одиночки: новоиспеченный отец даже не пожаловал на выписку.

Тогда, по собственному признанию, чтобы заглушить боль, МакSим впервые начала выпивать...

2016 год: потеряла ребенка

Этот удар серьезно подкосил артистку, тем более, что у экс-жениха все складывалось прекрасно: он практически сразу окольцевал новую девушку и завел с ней двоих детей. Из-за постоянных переживаний Марины развились проблемы со здоровьем, она буквально довела себя до истощения. Последствия оказались настолько серьезными, что, забеременев через два года в новых отношениях, МакSим не смогла выносить ребенка.

- Я тогда очень сильно похудела, и организм дал сбой. Мне пришлось лечь на сохранение. Но, к сожалению, на большом сроке я потеряла ребенка, - призналась звезда в ток-шоу "Судьба человека".

Из-за этой трагедии, которую певица называет самой страшной в жизни, она надолго впала в депрессию. И снова на помощь пришла проклятая рюмка.

2019 год: роковое ДТП

В мае 2019 МакSим ждало новое испытание: находясь за границей, артистка попала в ДТП. Водитель вез ее в аэропорт, откуда певица должна была вылететь в Москву на съемки клипа, и не справился с управлением. С множественными травмами и гематомами звезда попала в больницу.

Внешне казалось, что пассажирке повезло: никаких переломов, только жуткие синяки по всему телу. Но оказалось, что у МакSим слабые сосуды, а на голову пришелся самый сильный удар.

- Два месяца я лежала в больнице, а потом начались осложнения с сосудами головного мозга. Я мучалась страшной головной болью, обезболивающие не помогали. И чтобы хоть как-то заглушить боль, подружилась с алкоголем, - рассказывала артистка все в той же "Судьбе человека". - Мой организм был не готов к таким испытаниям, я дважды побывала в реанимации. Я хорошо помню одну ночь, когда в палате нас лежало пять человек. В сознании была я одна. И я видела, как всех четырех заменили за ночь на новых пациентов. Не выжил никто, кроме меня...

2020 год: реабилитация

Однако, даже жуткие реалии реанимации не заставили певицу бросить пить. Ей и компания не была нужна: чаще всего МакSим употребляла одна, а в состоянии опьянения не могла себя контролировать. Когда молодой человек артистки (его она принципиально не раскрывает) понял, что все серьезно, то предпринял радикальные меры.

- Олег нанял охрану, меня взяли под белы рученьки и увезли далеко-далеко почти на год. Посадили под замок, я занималась с психологами по четыре часа в день плюс по три часа спорта, - вспоминала МакSим. - У меня не было ничьих телефонов, кроме родителей, детей и батюшки. По выходным я могла ездить на исповедь. Первое время я хотела сбежать, вырваться, устраивала бунт. Но в итоге это затворничество меня спасло...

"Комсомольская правда" желает певице МакSим скорейшего выздоровления!

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