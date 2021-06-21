Анекдоты: Ты у меня единственный, но я гуманитарий, могла и обсчитаться

Молодая мамочка с энтузиазмом:
- Наш малыш вчера сам ходить начал!
Опытная мама троих детей, со вздохом:
- Ну все, теперь вам кранты…
* * *
Когда чиновники расхищают быстрее, чем народ производит, они заявляют, что народ не умеет работать.
* * *
Объяснительная опоздавшего на работу:
«Я пришел на работу в 10.00, не в 8.00, потому что до 10.00 все равно никто ничего не делает, а только чай пьют. А я столько чая выпить не могу».
* * *
Окраина убогого села. По грязной улице ползет большой сверкающий огнями городской джип. Проезжает последний покосившийся дом, упирается в упавший забор, за которым овраг, и замирает.
Две старушки поодаль:
- Семеновна, гляди, еще один с навигатором.
* * *
Раньше я боялся темноты, но вчера принесли квитанции. Теперь я боюсь света, воды и тепла. И еще немного - мусора.
* * *
Знаете ли вы, что самое распространенное слово, употребляемое женщиной после выражения «настоящий мужчина» - это слово «должен»?