Анекдоты: Ты у меня единственный, но я гуманитарий, могла и обсчитаться

Молодая мамочка с энтузиазмом:

- Наш малыш вчера сам ходить начал!

Опытная мама троих детей, со вздохом:

- Ну все, теперь вам кранты…

* * *

Когда чиновники расхищают быстрее, чем народ производит, они заявляют, что народ не умеет работать.

* * *

Объяснительная опоздавшего на работу:

«Я пришел на работу в 10.00, не в 8.00, потому что до 10.00 все равно никто ничего не делает, а только чай пьют. А я столько чая выпить не могу».

* * *

Окраина убогого села. По грязной улице ползет большой сверкающий огнями городской джип. Проезжает последний покосившийся дом, упирается в упавший забор, за которым овраг, и замирает.

Две старушки поодаль:

- Семеновна, гляди, еще один с навигатором.

* * *

Раньше я боялся темноты, но вчера принесли квитанции. Теперь я боюсь света, воды и тепла. И еще немного - мусора.

* * *

Знаете ли вы, что самое распространенное слово, употребляемое женщиной после выражения «настоящий мужчина» - это слово «должен»?