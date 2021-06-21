Вопрос дня: А вы бы где посоветовали отдохнуть? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Александр ЦЫПКИН, писатель:

- Учитывая ситуацию с коронавирусом, посоветовал бы отдыхать недалеко от того места, где живете. Если в Москве, то можно исследовать Золотое кольцо. Если в Петербурге - Карельский перешеек. В идеале - сесть в машину и отправиться в такие места всей семьей. А вот на курорты, пока мы все не привиты, я не рисковал бы ездить.

Юрий ГРЫМОВ, режиссер театра и кино, худрук театра «Модерн»:

- Советую всем посетить Санкт-Петербург. Я был там несколько дней назад. В этом городе сочетается все, что нужно для удовольствия, - и хлеб, и зрелища. Вы увидите прекрасный город, посетите исторические места, театры и отправитесь в гастрономический тур по современным и разнообразным ресторанам, которых в Санкт-Петербурге очень много. И, конечно, вас встретят доброжелательные петербуржцы.

Денис ТЕРЕХОВ, автор и ведущий телеканала «МИР», член Русского географического общества:

- Я сторонник активного отдыха, поэтому буду советовать Сибирь: Алтайский край - сплав по Катуни. Красноярский край - природный парк Ергаки. Хакасия - озеро Шира и Туимский провал. Но если вы предпочитаете что-то более спокойное, поезжайте в винный тур по Краснодарскому краю.

Андрей МАЛОСОЛОВ, футбольный эксперт:

- Морской отдых надо дорабатывать, но можно съездить в Сочи и Анапу. С семьей мы ездили в Кабардинку, там вполне уровень, хотя много народу. Если не море, то советую недельные туры по европейским регионам. Например, якорная точка - Плес, а оттуда дневные вылазки по области: Шуя, городок Лух с церквями XVII века, села Парское, Дунилово, Палех.

Светлана, слушательница Радио «КП» (97,2 FM):

- Люблю исследовать маленькие подмосковные города и усадьбы. Они так близко, но знаем мы про них в разы меньше, чем про заграничные столицы. Сесть утром в субботу в машину и за пару часов добраться до какого-то маленького городка с тихими улочками и бурной зеленью - лучший отдых!

Сергей, читатель сайта kp.ru:

- Лучше Калининградской области нет места в России для отдыха! Здесь и море, и сосны, и старые немецкие города, и замки, и уникальная природа. Хочешь - расслабляйся на пляже, хочешь - гуляй по улочкам. Досуг на любой вкус и кошелек.