ВТБ инвестирует 2 млрд рублей в проект «МегаФона» по созданию спутниковых сетей

Группа ВТБ стала партнером проекта «МегаФон 1440» по созданию низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных, которая обеспечит глобальное покрытие всей территории России и мира. Проект ориентирован на массовых потребителей из реальных секторов экономики.

В декабре 2021 года команда «МегаФон 1440» перешла от исследований к следующему этапу – разработке и серийному производству, необходимому для создания низкоорбитальной спутниковой системы. ВТБ вкладывает в этот проект 2 миллиарда рублей. Участие в проекте такого серьезного инвестора существенно расширит и усилит команду и станет важнейшим этапом в его дальнейшем развитии.

Как сообщили 29 декабря представители «МегаФона», в результате подписанного соглашения компания сохраняет крупнейшую долю в проекте: за цифровым оператором остается 75%. Группе ВТБ будет принадлежать 15%, еще 10% остается за командой «МегаФон 1440». Кроме того, представитель ВТБ войдет в состав совета директоров «Мегафон 1440».

- Создание современной системы спутниковой передачи данных – амбициозный, технологически сложный проект, который откроет широкие возможности для развития целых секторов экономики, - подчеркнул первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

Цифра «1440» в названии компании «МегаФон 1440» более чем символична: столько оборотов вокруг нашей планеты в 1957 году сделал первый искусственный спутник Земли - космический аппарат «Спутник-1». Выбор такого имени для новой компании – это и дань уважения истории отечественной космонавтики, и символ будущих достижений и побед.

Компания «МегаФон 1440» была создана в 2020 году, за это время удалось сделать немало. Перед ее командой стояли задачи по построению эффективной экономической модели и технологической базы, разработке прототипов оборудования, а также проведению испытаний опытных образцов на земле и в космосе. Объединив возможности низкоорбитальных спутников с уже существующей наземной инфраструктурой «МегаФона», компания сможет обеспечить высокоскоростной связью всю территорию России и мира, в том числе самые отдаленные регионы.

- За год работы был сформирован костяк исследовательской команды и получены первые существенные результаты, - рассказал генеральный директор компании «МегаФон 1440» Алексей Шелобков. - Сейчас, параллельно с продолжающимся моделированием целевой космической системы, мы запускаем разработку всех ее ключевых элементов – космических аппаратов, абонентских терминалов, наземной инфраструктуры и так далее. Также в ноябре 2021 года решением Государственной комиссии по радиочастотам нашему проекту были выделены необходимые полосы радиочастот в Ka и Ku диапазонах в России.

Теперь компания переходит к важнейшему этапу подачи международных заявок для получения разрешений в других странах, подчеркнул он.